Il calo delle imprese giovanili. Tengono commercio e costruzioni

Passo indietro, nell’ultimo anno, per le imprese giovanili attive nella provincia di Forlì-Cesena: al 30 giugno 2025 se ne contavano 2.340, pari al 6,6% del totale delle imprese attive. Una quota inferiore, quest’ultima, a quella registrata in Emilia-Romagna (pari al 7,2%) e in Italia (pari all’8,1%). Nel confronto con il 30 giugno 2024, il calo delle imprese condotte da under 35 in provincia è stato pari all’1,9%: un dato superiore a quello regionale (-1,1%), ma inferiore alla variazione negativa nazionale, che sfiora il 3% (precisamente ammonta a -2,8%). È quanto emerge dal consueto Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna (province di Forlì-Cesena e Rimini), elaborato su dati Infocamere-Movimprese.

I principali settori economici di attività, per le imprese avviate e gestite da giovani, risultano essere il commercio (22,3%), le costruzioni (16,9%), l’alloggio e ristorazione (10,4%), le altre attività di servizi (soprattutto servizi alle persone), pari al 9,7%, l’agricoltura (8,3%), le attività amministrative e di servizi a supporto delle imprese (5,6%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (5,5%), l’industria manifatturiera (5,3%), le attività finanziarie e assicurative (4,2%) e quelle immobiliari (3,8%). I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese attive sono, rispettivamente, attività finanziarie e assicurative (11,5%), attività amministrative e di servizi di supporto (11,2%), telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica (11,0%).

Riguardo alla natura giuridica delle imprese giovanili, a prevalere nettamente sono le imprese individuali (81,2% del totale), seguite da società di capitale (12,3%) e società di persone (5,6%). In termini di variazione annua, tutti e tre i tipi di impresa registrano un calo: -0,9% le imprese individuali; -3% le società di persone; -8,6% le società di capitale.

Guardando alla distribuzione delle imprese giovanili sul territorio cesenate, lo studio evidenzia che poco più della metà delle imprese giovanili provinciali (il 52,4%) si trova nei comuni di Forlì (29,3%) e Cesena (23,1%), ovvero nei cosiddetti "grandi centri urbani". La presenza è importante anche nei comuni di Cesenatico (8,5%), Forlimpopoli (2,3%) e Bertinoro (2,3%), che il rapporto definisce "comuni di cintura" (totale 13,1%).

Nell’area cosiddetta del ‘basso Rubicone’ - che comprende i comuni di Savignano sul Rubicone (6,2%), San Mauro Pascoli (3,8%), Gambettola (3,1%), Gatteo (3%) e Longiano (1,5%) - il totale delle imprese giovanili attive è del 17,6%. In definitiva, il comprensorio di Cesena vanta il 55,6% delle imprese giovanili attive, contro il 44,4% registrato dal comprensorio forlivese.

Il rapporto della Camera di commercio prende in esame, infine, i comuni con una consistenza delle imprese giovanili almeno uguale all’1%: a tal proposito, quelli con la più alta incidenza percentuale delle imprese giovanili sul totale di quelle attive risultano essere, nell’ordine, Savignano sul Rubicone (9,1%), San Mauro Pascoli (8,5%), Santa Sofia (8,2%), Gambettola e Gatteo (entrambi all’8%), Civitella di Romagna (7,7%), Sogliano al Rubicone (7,4%), Meldola (7,1%), Forlì (6,7%), Cesenatico (6,5%) e Cesena (6,2%).