Il calzaturiero arranca. Aziende e dipendenti in calo nel distretto. La Cina spinge l’export

Il 2024, si sa, è stato l’annus horribilis del comparto calzaturiero italiano: l’export ha ceduto almeno l’8,4% in valore e il fatturato complessivo ha registrato una perdita di circa 1,4 miliardi di euro rispetto al 2023, attestandosi a 13,21 miliardi di euro. La produzione è rallentata, fermandosi a 124,1 milioni di paia (-16,1%), sono calati gli addetti (-3,8%) e le imprese (-5,5%). È la fotografia scattata dal Centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici e presentata in occasione di Micam, la più importante fiera del settore, svoltasi nei giorni scorsi a Fiera Milano Rho.

A livello regionale, le cose non sono andate meglio: la flessione ha interessato anche il distretto di San Mauro Pascoli, fiore all’occhiello della manifattura in regione e storico simbolo del ‘saper fare’ italiano. In Emilia-Romagna, il numero di imprese attive (calzaturifici + produttori di parti) ha registrato, a fine dicembre 2024, tra industria e artigianato, un calo di -21 aziende rispetto al consuntivo 2023, accompagnato da un saldo negativo di -320 addetti (dati di Infocamere-Movimprese). Quanto alle ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps per le imprese emiliano-romagnole della filiera pelle nell’intero 2024, si registra un aumento del +157,7% rispetto al 2023: risultano autorizzate oltre 1,7 milioni di ore, un numero superiore del +339,2% anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019.

L’export calzaturiero ha lasciato sul terreno, nei primi 10 mesi del 2024, almeno l’8,1% in valore e il 4,4% nelle vendite di paia, con un trend più penalizzante per le destinazioni fuori dall’Unione Europea (dati Istat). Timidi segnali positivi sono arrivati solo da Cina, Emirati Arabi e Turchia, mentre spicca il drastico calo di vendite in Nord America (con Usa a -5,6% in valore e Canada -15,7%). Sul versante interno, gli acquisti delle famiglie sono scesi, nei 12 mesi del 2024, del -1,4% in spesa e del -2% in quantità rispetto al consuntivo 2023.

Per quanto le prospettive restino fosche almeno fino al secondo semestre del 2025, i ‘big’ del calzaturiero di San Mauro non si danno certo per vinti e hanno vissuto da protagonisti, ancora una volta, gli eventi della settimana della moda milanese, inaugurata martedì con la sfilata di Gucci. In particolare, Giuseppe Zanotti, oltre a presentare la collezione per l’autunno-inverno 2025-2026, celebra, proprio in questi giorni, una ricorrenza importante: il 30esimo anniversario di uno dei suoi best-seller, ‘Icon ring 90’. Il sandalo infradito in pelle, con decorazione gioiello e tacco largo, è tuttora uno dei più venduti sull’e-commerce ufficiale del brand (prezzo: 895 euro). Punta sulla versatilità tipica dei nostri tempi, invece, Pollini, che ha riproposto tre modelli iconici – tra cui il mocassino dal gusto maschile – in versione ‘Flexy’ (questo il nome dell’intera linea) per la prossima primavera: grazie alla costruzione ‘a sacchetto’ con tomaia destrutturata e alla suola in gomma leggera, queste scarpe si possono comodamente ripiegare su sé stesse e riporre in borsa, pronte per essere indossate quando necessario.

Maddalena De Franchis