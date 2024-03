Il cambio di stagione in riviera

inverno mai visto di quest’anno ha i giorni contati. Quattro per la precisione. Poi anche il calendario si arrenderà all’evidenza. Il lungo autunno, come è stato definito dai meteorologi, è pronto a lasciare spazio alla primavera, sperando che quest’anno non faccia scherzi. Ci credono soprattutto i bagnini che hanno già iniziato a riaprire gli stabilimenti, complice anche la Pasqua ‘bassa’. In un panorama nebuloso sul futuro delle spiagge, l’unico raggio di sole è quello di una stagione balneare che ormai dura da marzo a fine ottobre. Un periodo lungo che vale la pena di sfruttare al meglio.