Il camper dei vaccini martedì fa tappa a Sarsina

Il camper con l’equipe vaccinale dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl farà tappa a Sarsina e a Civitella di Romagna, per offrire la possibilità di vaccinarsi senza necessità di appuntamento. E questo per facilitare l’accesso alle vaccinazioni nelle aree montane del territorio di Forlì-Cesena. A Sarsina l’appuntamento è martedì dalle 9 alle 12, presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica in Via IV Novembre 13, mentre domenica 13 aprile, a Civitella di Romagna, il camper vaccinale sosterà, dalle 9 alle 12, in piazzale Enrico Berlinguer. In queste giornate sarà possibile fare le vaccinazioni previste dalle attuali campagne vaccinali in corso (antitetanica, herpes zoster, pneumococco, morbillo, papilloma virus).

Nella stessa settimana sono previste aperture degli ambulatori vaccinali anche nei comuni di Mercato Saraceno (mercoledì), Rocca San Casciano (l’11 aprile) e San Piero in Bagno (il 14 aprile) a cui è possibile accedere su appuntamento prenotando tramite Cup e CupTel. Nei giorni scorsi l’Ausl ha inviato anche un sms di invito alla vaccinazione alle persone residenti in zona che hanno il diritto alla vaccinazione per Pneumococco ed Herpes Zoster, per età e che non risultano vaccinate. Si rammenta che per alcune vaccinazioni è possibile rivolgersi anche al proprio medico di medicina generale (tetano, pneumococco). Info: https://www.auslromagna.it/servizi/vaccinazioni-per-adulti oppure scrivere a vaccinazioni.fo@auslromagna.it (ambito di Forlì); vaccinazioni.ce@auslromagna.it (ambito di Cesena).

Edoardo Turci