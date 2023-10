Il Camping Village 7° fra i migliori in Italia

Il Cesenatico Camping Village, da sempre noto in città e lungo tutta la Riviera per i suoi alti livelli di ospitalità, cortesia e professionalità ed anche per i suoi numerosi servizi, è fra le migliori strutture d’Italia per la vacanza al mare rivolta alle famiglie.

Nella classifica del sito turistico specializzato di ’Tourism Italia’, la grande struttura di Cesenatico che si affaccia sul mare, è stata infatti inserita al settimo posto. È un risultato importante, perchè i campeggi esaminati per la classifica sono stati ben 2.600 e oltre il fatto che nella top ten dei villaggi di questo tipo, non ci sono altre realtà romagnole.

I campeggi moderni sono dei camping village e rappresentano una combinazione felice di comfort, natura, spazio e bellezza marittima. Nella speciale classifica pubblicata nei giorni scorsi, il primo posto è del Camping Bella Italia sul Lago di Garda, seguito dal Camping Union Lido di Cavallino Treporti in provincia di Venezia, il Village Baia Blu La Tortuga in Sardegna, il Camping Village Fabulous in provincia di Roma, l’Holiday Park Spiaggia e Mare di Porto Garibaldi, il Marina di Venezia a Cavallino Treporti, che precede appunto il Cesenatico Camping Village, che è davanti ad altre strutture importanti, come l’Isamar Holidy Village di Ca Lino vicino a Chioggia, il Park Albatros Village in provincia di Livorno e il Camping Village Rocchette di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, che chiude la classifica dei primi dieci.

Il risultato ottenuto dal Camping Village Cesenatico è dovuto alla localizzazione in una città turistica di grande importanza ed ai servizi offerti dalla struttura, mirati in particolare alle famiglie con bambini. Il villaggio cesenaticense può ospitare sino a 1.150 famiglie (ha 450 tra case mobili e bungalow e 700 piazzole utilizzate per camper e roulotte), negli ultimi anni si è molto riqualificato, con nuove case mobili e bungalow di alta qualità e per le numerose attività offerte.

Questa struttura si estende su una ventina di ettari, confinanti con il Parco di Ponente. I servizi sono veramente tanti e alla fine a ben vedere sono quelli che fanno la differenza; ci sono infatti tre stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinque ristoranti che consentono di poter assaporare le ricette romagnole in spiaggia, oppure immersi nel verde, due piscine grandi con tante attrazioni per i bambini, una palestra, le biciclette per tutti ed i collegamenti con i bus navetta, che consentono in tutte le ore di poter visitare liberamente il centro storico di Cesenatico ed anche molte altre zone.

Fra le altre novità introdotte negli ultimi anni con il passaggio della gestione all’operatore turistico Terzo Martinetti, vanno aggiunti anche 30 animatori che coinvolgono gli ospiti in molte attività di sport e intrattenimento, mentre tutte le sere in una grande arena immersa nel verde si tengono concerti, spettacoli ed esibizioni di artisti. Questo rinnovamento della struttura è il frutto di investimenti notevoli, che sono stati premiati dal pubblico e anche da parte degli addetti ai lavori, come è stato appunto il caso di Tourism Italia. "Siamo molto soddisfatti - ha detto Martinetti -, perchè abbiamo investito molto nella qualità ed alla fine questo ci ha consentito di poter offrire tanto ai nostri ospiti, che sono turisti italiani, ma anche tanti stranieri".