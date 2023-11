Il Camping village a caccia di personale

Il Cesenatico Camping Village Cesenatico cerca personale con esperienza nel settore prenotazioni e ricevimento clienti. L’importante villaggio situato sulla spiaggia di Ponente, deve rinnovare ed implementare le risorse umane. Si cercano in particolare figure professionali in grado di dialogare con i turisti e i potenziali ospiti. È previsto un contratto iniziale per 7 mesi, con la possibilità di incrementare tale periodo di assunzione. Lo stipendio è quello previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro per il Turismo, con la qualifica impiegato specializzato. Gli interessati devono inviare il curriculum a danielfagioli@campingcesenatico.it.