Il Camping Village alla fiera di Berlino per puntare sui turisti tedeschi

Il Cesenatico Camping Village punta al mercato tedesco. Lo staff del grande villaggio affacciato sulla spiaggia di Ponente, con in testa la responsabile commerciale Lara Zani, ha partecipato alla fiera Itb Berlin nel centro fieristico della città di Berlino, uno dei più importanti eventi dell’industria turistica internazionale. Si tratta di una fiera business-to-business, aperta anche al pubblico negli ultimi, che offre l’opportunità di incontri, contatti e business, in quanto registra la presenza di importanti player di settore, operatori e media a livello mondiale.

La Germania è importante per il turismo e sono oltre 3mila i tedeschi che ogni estate scelgono il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare (lo scorso anno furono 3.350 pari all’8,4 per cento degli arrivi), per trascorrere le vacanze estive all’aria aperta, in questo polmone verde sul mare. Le proposte presentate a Berlino riguardano pacchetti ed offerte dedicate alle famiglie, alle comitive ed ai gruppi di giovani, tenuto conto proprio dei tanti servizi offerti dalle due strutture.

La vacanza abbinata alla natura è sempre più richiesta dai turisti e chi prenota in un bungalow o una casa mobile, la vive con un grande senso di libertà, alla quale difficilmente rinuncia e per questo motivo sceglie questo tipo di strutture. Per la località si tratta di un bene diffuso, perchè gli stranieri garantiscono una permanenza media più lunga rispetto agli italiani, in quanto ammortizzano il viaggio dall’estero, ed in media è un tipo di clientela con una disponibilità di spesa maggiore, a vantaggio di tutte le attività e non soltanto di una.

g.m.