Il campione di acconciature fa festa coi dirigenti

Una coppa non solo sua, ma in parte anche di Confartigianato Federimpresa Cesena. Lo ha detto Arnaldo Francisconi, 70 anni, cesenate neo-campione del mondo di acconciatura maschile reduce dal trionfo di Parigi, che ha fatto una sorpresa agli astanti colleghi dirigenti dell’associazione cesenate portando nella sede di via Alpi la prestigiosa coppa alla riunione del consiglio direttivo con il Gruppo di Presidenza e il segretario Stefano Bernacci. "Desidero condividere con voi questo trofeo" ha detto l’acconciatore, storico dirigente di Confartigianato, con il salone in corso Cavour dal 1978.