Il campo minato del sindaco di Gambettola

Le opposizioni si sono scatenate e su questo c’erano pochi dubbi. Ma la Bisacchi è stata colpita anche dal fuoco amico: l’assessore e compagna di partito Serena Zavalloni si è infatti astenuta al momento di votare la delibera. Dettaglio di non poco conto è che la Zavalloni è una sostenitrice della prima ora di Elly Schlein, mentre la Bisacchi è schierata dalla parte di Bonaccini. Su questo terreno si potrebbe aprire una nuova partita in vista delle elezioni comunali del 2024. Un ostacolo verso il bis della Bisacchi.

Vero è che le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli. Ma nel caso specifico, appare piuttosto evidente l’inopportunità dell’acquisto che, come prontamente avvenuto, ha dato adito a più di un sospetto in paese. Gambettola è piccola e il paese mormora. Ed è su terreni come questi che ci si può giocare la credibilità. E in qualche caso anche le elezioni.

Filippo Graziosi