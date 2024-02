Il candidato Casali sferra l’attacco: "Argini del Savio, c’è stata incuria"

Quello che era già parso evidente nelle prime ore dopo l’esondazione del fiume Savio lo scorso maggio, si avvia ad una annunciata conferma: la campagna elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco di Cesena si giocherà in ampia parte sui temi dell’alluvione. Che sono quelli sui quali più di tutti ha già insistito ieri Marco Casali, esponente cittadino di Fratelli d’Italia, annunciando la propria candidatura a guida dello schieramento di centro destra.

Ma nel suo programma, del quale ieri ha citato qualche punto, trovano spazio anche la mobilità ("Ormai il rispetto ambientale è diventato un’ideologia, bene pensare all’ambiente, ma serve mettere al centro l’uomo le sue esigenze. Certe piste ciclabili in corrispondenza di intersezioni particolarmente critiche potrebbero essere più pericolose che utili e serve invece agire sul trasporto pubblico nel quale le corse che saltano sono ormai diventate una costante"), piuttosto che il nuovo ospedale: "I costi sono lievitati, siamo a metà del guado, non ci sono certezze sui tempi e nemmeno sull’opera che troveremo alla fine dei lavori".

La presentazione è avvenuta nella ‘Sala ex giunta’ del palazzo comunale, alla presenza di tre parlamentari di altrettante forze politiche che lo sostengono: Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, Rosaria Tassinari di Forza Italia e Jacopo Morrone della Lega. Casali ha 57 anni, è sposato, ha tre figli, è un agronomo libero professionista, anche dirigente di Confagricoltura e rivendica ideali di stampo cattolico.

"Mastico la vita del ‘palazzo’ da tempo – ha commentato – come dimostra il fatto che nel mio passato ci sono 15 anni di politica attiva, prima come consigliere di quartiere e poi con due mandati in consiglio comunale. Faccio parte del consiglio dell’unione dei Comuni della vallata e della consulta agricola e sono capogruppo del centrodestra".

Casali ha poi anticipato alcuni punti del programma elettorale: "Parleremo di sicurezza, sia di quella percepita, perché ci sono luoghi della città dove il tema è fortemente sentito, ma anche di quella idraulica, che è fondamentale. Il cambiamento climatico è una foglia di fico con la quale si è giustificata l’alluvione. Quando penso ai rami che facevano da diga al Ponte Nuovo, mi pare legittimo chiedere se erano lì per via del cambiamento climatico o dell’incuria nella manutenzione degli argini. Perché tutto il quartiere Zuccherificio è andato sott’acqua? Cambiamenti climatici o errata scelta urbanistica? Per fortuna grazie all’intervento del commissario Figliuolo si farà la cassa di espansione di Rio Marano per risolvere una scelta urbanistica evidentemente sbagliata compiuta anni fa e che costerà alla collettività 6,7 milioni di euro. Sono un agronomo, non ho problemi a mettermi gli stivali. Anche se nei prossimi anni dovessimo inaugurare solo argini e fossi, faremmo comunque il bene della collettività".

Tra gli altri temi, si è parlato di turismo, con la contestazione della tassa di soggiorno e di welfare, citando in particolare il tema degli alloggi di edilizia popolare: "A Forlì sono 1.589 e a Cesena 905. È’ un problema enorme".

Infine è intervenuto sulla mobilità: "Cesena si appresta a diventare una città 30 all’ora. È scritto nero su bianco sul piano urbano della mobilità sostenibile. Noi non siamo d’accordo".