Il cane scappa dal giardino: multa salata per la proprietaria

A Cesenatico e Gatteo a Mare, i poliziotti eseguono interventi anche per placare le liti. L’altro giorno in un minimarket a Gatteo a Mare gestito da stranieri, che si occupano tra le varie attività anche del trasferimento di denaro all’estero, un 35enne del Bangladesh dopo aver trasferito una somma, lamentava una richiesta esosa da pagare come commissione, così è nata un’accesa discussione con il negoziante, i due stavano per venire alle mani ed è stato provvidenziale l’intervento della volante, anche perchè il cliente si è reso conto che la commissione era la medesima richiesta dagli altri operatori. Due poliziotti in abiti civili sono intervenuti sul lungomare di Ponente, per un diverbio scoppiato in strada tra il titolare di uno stabilimento balneare e il conducente di un’auto che, a dire del bagnino, era sfrecciata ad alta velocità creando pericolo per i pedoni. Tra gli interventi più curiosi da segnalare c’è quello di domenica scorsa, quando alcuni cittadini hanno chiamato la polizia perchè un cane stava vagando per strada nella zona delle colonie di Ponente. Dopo un lungo inseguimento, il cane è stato raggiunto anche grazie all’arrivo della proprietaria, una donna di Modena che ha riferito di aver lasciato il cane all’interno del cortiletto ove è alloggiata per le vacanze, per recarsi in spiaggia. Il cane però, non vedendola tornare, ha saltato il recinto per andare a cercarla. La bestiola, un meticcio maschio tenuto in ottime condizioni, è stato identificato con il cip e consegnato alla donna, che deve tuttavia pagare una multa salata (da 200 a 400 euro), per non aver custodito con le dovute cautele il proprio animale. Fra le persone anziane smarrite e ritrovate c’è invece un 90enne emiliano, aiutato da una pattuglia a ritrovare la figlia.

g.m.