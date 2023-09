Il cantastorie Manu Chao chiude ’Soglianosonica’

Manu Chao torna in Romagna per chiudere simbolicamente la grande estate di concerti che ha animato la nostra porzione di regione. Succede martedì all’interno di Soglianosonica, la rassegna di musica dal vivo che Retropop Live organizza in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone, ormai storica e tradizionale piazza musicale romagnola. Il concerto è tutto esaurito. Cantastorie cittadino del mondo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili; il suo rapporto con il nostro Paese è da sempre speciale e ha nuovamente deciso di tornare, questa volta in acustico accompagnato dai fidati musicisti con i quali ha condiviso tanti chilometri e concerti.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature. Dal 2013 organizza la rassegna musicale estiva “acieloaperto”. La rassegna “Soglianosonica” è patrocinata dal Comune di Sogliano al Rubicone. Appuntamento con Manu Chao è per martedì in piazza Matteotti a partire dalle 21. Info line: 339 214 0806 [email protected]