Il cantiere infinto, il palazzo del municipio chiuso da sei anni

Sono passati ormai sei anni e il palazzo del municipio di Piazza Martiri a San Piero in Bagno è ancora sotto i ferri per ristrutturazione e messa a norma per la sicurezza. La sede municipale è trasferita, da altrettanti anni, nell’antico Palazzo Pesarini, di proprietà dell’Unione Comuni Valle Savio, in via Verdi a San Piero. E a questo proposito Enzo Montalti, consigliere di opposizione per la lista "Insieme per Bagno di Romagna", in un comunicato, rivolto alla Amministrazione comunale espressa dalla lista civica "Visione Comune" (al governo del Comune di Bagno di Romagna dal 2014), così sottolinea: "Molte persone che passano di fronte al Palazzo municipale di Piazza Martiri a San Piero, guardano l’edificio con fare perplesso ed interrogativo. Perplesso perché dopo quasi sei anni non si annuncia, né si intravede, il rientro degli uffici comunali nella loro sede storica, nel frattempo resa sicura nella sua struttura in ragione delle scelte fatte dalla Regione Emilia Romagna. Essa, dopo il terremoto del 2012, decise di stanziare somme importanti, perché tutti gli edifici comunali della Regione fossero resi a norma dal punto di vista sismico, ovvero in grado di restare operativi anche al verificarsi di forti eventi sismici". "Questo tipo di lavori – aggiunge Montalti – sono stati ultimati, ormai da anni, a Verghereto, a Sarsina, a Mercato Saraceno, per non andare lontano ed i relativi ambienti sono stati restituiti alla loro funzione di uffici comunali. A San Piero no, questo non è accaduto semplicemente perché non sono stati né progettati, né tantomeno finanziati, l’impianto elettrico e quello della rete informatica interna, che richiedono di essere messi a norma. E ciò è necessario per rinnovare la stessa agibilità dell’edificio di Piazza Martiri. Ci vorranno risorse importanti, misurabili non in decine di migliaia di euro, ma di centinaia di migliaia".

gi.mo.