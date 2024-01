Il Canto dell’Angelo di Gori: un successo meritato

Grande successo per lo spettacolo Il Canto dell’Angelo del Teatro della Rosa, scritto e diretto dal regista e attore Gianfranco Gori (foto) di Longiano. Un pubblico delle grandi occasioni ha gremito il Tempio Malatestiano di Montecodruzzo, frazione di Roncofreddo e in tanti sono rimasti fuori non riuscendo ad assistere alla rappresentazione. L’evento è stato voluto dall’amministrazione del Comune di Roncofreddo, in collaborazione con l’associazione Amici per Roncofreddo. Un’atmosfera suggestiva che ha regalato mille emozioni: un susseguirsi di parole e musica dal Cantico dei cantici di Salomone al Cantico delle creature di San Francesco D’Assisi.

Un excursus di canti della divina commedia e le parole di D’Annunzio e Beethoven, raccontati e recitati dallo stesso Gori, che nasce come allievo di Dario Fo e Giorgio Albertazzi e collabora da anni con artisti di alta caratura. La voce dell’Angelo è del soprano Vera Della Scala accompagnata dal maestro Ares Signorello alle chitarre. La presentazione poetica è stata curata da Sandra Campomaggi che ha dato vita a un momento di storia e tradizione.

e. p.