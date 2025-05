Il canto delle sirene lungo il Savio

Le sirene del nuovo sistema di allerta posizionato lungo il Savio hanno suonato per la prima volta venerdì scorso, nel secondo anniversario dell’alluvione, nella speranza che non debbano suonare mai più. I disastri dell’esondazione del 2023 hanno lasciato una lunga scia di polemiche sugli avvisi del pericolo imminente alla popolazione (tanto che ne se occupa anche un’inchiesta della procura). Nel tempo della comunicazione pervasiva e in tempo reale, pare incredibile che ci siano ancora fasce di popolazioni immuni ai continui e ripetuti allerta meteo. Quindi, benvenute sirene. E teniamo in allenamento anche i campanari.