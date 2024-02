’Il Capitale’ tra Marx e lockdown. Operai licenziati via mail in scena

Prende il via domani alle 20.30, al Bonci, la prima edizione della rassegna "L’altro sguardo. Nuovi linguaggi della scena", che presenta artiste e artisti tra i più innovativi della creazione teatrale. Tre le compagnie che si succederanno sul palco dove pure è accolto il pubblico in una vicinanza che rende ancora più empatica la performance. Si comincia domani, in replica giovedì alle 20.30 (e in matinée per le scuole) con "Il Capitale", cui seguiranno sabato e domenica "L’Angelo della Storia" di Sotterraneo, e "Best Regards" di Marco D’Agostin martedì 13. Tutti gli spettacoli hanno guadagnato i premi Ubu (l’equivalente dei David di Donatello per il cinema). "Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto", prodotto da Ert-Teatro Nazionale è un progetto di Kepler-452; drammaturgia e regia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi. Si tratta della trasposizione scenica di un caso di cronaca reale, recente e purtroppo non unico nel panorama lavorativo odierno, che racconta il clamoroso caso di licenziamento collettivo via mail, nel luglio del 2021, dopo il primo lockdown, di oltre 400 lavoratori della fabbrica metalmeccanica GKN di Campi di Bisenzio, in provincia di Firenze. Quegli operai non possono e non intendono perdere il lavoro e ingaggiano un braccio di ferro con la proprietà e si chiudono in fabbrica a difesa dei macchinari, l’ultimo baluardo rimasto nelle loro mani.

I due autori prendono parte attiva a picchetti, assemblee, manifestazioni, instaurano rapporti di conoscenza con i dipendenti, mangiano e dormono con loro, fanno domande, interviste, tanto da guadagnarsi l’appellativo, ironico, di "quelli della Digos". Baraldi e Borghesi, insomma, attraverso l’osservazione, cercano di tornare alle pagine di Marx per tentare di instaurare un dialogo politico e creativo tra Il Capitale e quello che succede concretamente al presidio. Tra le tante lavoratrici e lavoratori, ad attirare la loro attenzione sono quattro persone: due operai addetti al montaggio, una addetta alle pulizie e un manutentore, e, quando lo spettacolo prende corpo, li invitano a farne parte, perché la messa in scena "è anche la storia dell’incontro tra una compagnia di teatro e un gruppo di operai metalmeccanici nell’autunno del Capitale. Il Capitale è soprattutto uno spettacolo sul tempo, sul suo scorrere, su chi lo possiede, su chi lo vende, lo acquista, lo libera". Giovedì è prevista una replica in matinée, alle 10.15, nell’ambito del calendario di Teatro Ragazzi e a seguire l’incontro con la compagnia condotto da Lorenzo Donati critico e docente di Discipline dello Spettacolo all’Università di Bologna (progetto Lo spazio del teatro a cura di Rossella Mazzaglia, docente di Discipline dello spettacolo, in collaborazione con la Sezione Teatro del Dipartimento delle Arti, Università di Bologna).