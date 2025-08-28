Il Capitolium romano: "Gli scavi proseguono"

Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini conquista per primo la scala nascosta da una parete sul fondo della sala. E’ il tocco in più pensato per catturare il visitatore, invitandolo a salire fiancheggiando il Mausoleo di Rufus, per apprezzarne da vicino i particolari. E la grandiosità.

Cangini, che valore aggiunto potrà rappresentare il nuovo Museo Archeologico per la comunità?

"E’ una gemma che brilla nello scrigno di questo territorio. Sarsina è piccola, ma ci sono casi in cui le piccole realtà hanno cose da insegnare al mondo intero. Non dimentichiamo che qui è nato Plauto".

Le tracce di epoca romana sono disseminate ovunque. A pochi passi dal museo, gli archeologi stanno lavorando al ‘Capitolium’, il tempio venuto alla luce di recente.

"A riguardo ci sono buone notizie. E’ attualmente in corso la fase di scavo, al termine della quale procederemo col restauro e la valorizzazione del sito, realizzando un parco archeologico di grande impatto. I fondi ci sono già".

Cosa serve ora?

"Un po’ di pazienza. Per vedere l’opera ultimata servirà probabilmente qualche anno".

Il patrimonio culturale della città può essere un volano turistico?

"Lo è già e può migliorare. Cito il Mausoleo di Rufus del quale si parla tanto in queste ore: un’opera del genere non ha eguali nell’Italia centro settentrionale. E ovviamente non c’è solo quello. Restando sul tema, il museo archeologico prima di chiudere per il restyling aveva raddoppiato il numero di visitatori, passando da 3.000 a 6.000 all’anno. Un numero che siamo certi crescerà ancora in maniera importante".

A che tipo di visitatori guardate?

"Le possibilità sono a 360 gradi, perché questo genere di proposta può conquistare davvero chiunque. Rilancio, spendendo parole in particolare per gli studenti, a partire da quelli delle scuole elementari e medie: visitare il nostro museo rappresenta certamente un approccio innovativo e accattivante per confrontarsi con la storia. Guardiamo a tutti gli istituti del territorio. Cesena è dietro l’angolo". Che altro?

"Il turismo religioso è importantissimo: ogni anno la cattedrale di San Vicinio viene visitata da circa 60.000 persone, provenienti da tutta Italia. La fede inoltre da queste parti si unisce all’amore per la natura: penso al fascino del Cammino di San Vicinio, che permette a chi lo percorre a piedi o in bici di immergersi nelle meraviglie del territorio appenninico".

Era partito da Plauto.

"Dunque chiudo con la rassegna teatrale a lui dedicata: circa 7.000 persone vi assistono ogni anno: la location, tra i monti di Calbano, è da favola e gli spettacoli sono di alto livello".

Genere?

"I classici. Serviva chiederlo?".