Il capo della polizia al Caps. Confronto con i sindacati

Il capo della polizia Vittorio Pisani sarà oggi alle 11 al Centro di addestramento della polizia di Stato di Cesena per la cerimonia di Inaugurazione del corso di formazione per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato per la sicurezza cibernetica. Nel corso della cerimonia sarà svelata una Stele ai Caduti della Polizia di Stato realizzata dall’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Seguirà una conferenza dedicata ai temi dell’investigazione, moderata dalla giornalista Barbara Carfagna, che vedrà dialogare il prefetto Pisani e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dr Giovanni Melillo.

Il corso per vice ispettori tecnici per la sicurezza cibernetica, della durata di nove mesi, è iniziato il 1° settembre e vede la partecipazione di 202 allievi, provenienti da tutta Italia, molti dei quali laureati in ingegneria o in informatica.

A margine della visita al Caps, il prefetto Pisani incontrerà i sindacati di polizia. Precisa il Segretario del Siulp, Roberto Galeotti: "Questo incontro lo avevamo chiesto, attraverso la Segreteria Nazionale, al fine di evidenziare gli enormi disagi che stanno attraversando i poliziotti in provincia. A tal fine avevamo organizzato una importante manifestazione davanti al Caps, proprio per esternare che gli agenti sono allo stremo delle forze". Galeotti evidenzia il caso della riapertura del posto di polizia dell’aeroporto, realizzando distogliendo agenti da altri incarichi come al Commissariato di Cesena. Le sollecitazioni a rimpiazzare le carenze di organico non hanno ottenuto risposte, lamenta Galeotti. Così è avvenuto per una dozzina di pensionati dall’inizio dell’anno. Dopo la revoca di alcune aggregazioni di personale disposte dal capo della polizia, il Siulp per spirito costruttivo in attesa del confronto ha revocato la manifestazione programmata oggi, mantenendo però lo stato di agitazione.