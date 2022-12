Il Capodanno della riviera si accende al porto

In riviera il Capodanno si festeggia sul porto. A differenza di altre città della provincia, al mare si mantiene la tradizione e così a Cesenatico torna il "Capodanno sul Porto", che animerà piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante. Sul palco, allestito a ridosso della piazza illuminata da un tetto di luci, saliranno i JBees che accompagnernno il pubblico nel cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90. La band, che suonerà tutto il repertorio dal vivo, porterà il suo ultimo spettacolo "Mirror". Il gruppo comincerà a suonare rigorosamente live a partire dalle 23, con un intermezzo per il brindisi e gli auguri di mezzanotte. Dopo il concerto dei Jbees, verso l’una di notte, la festa proseguirà con il sound tutto da ballare del dj Angelino Cranchi. Sarà un grande evento, dove sono attese migliaia di persone, tra le quali molte famiglie, coppie e comitive di amici, che la sera di Capodanno hanno deciso di cenare nei ristoranti sul porto, in questi giorni ancor di più incantato dal Presepe della Marineria e dalle luci. Inoltre quest’anno saranno molti anche i cittadini di Cesenatico, Cesena e delle altre città vicine, che si daranno appuntamento nell’unica piazza dove c’è un concerto ed uno spettacolo dal vivo. La partecipazione al "Capodanno sul Porto" è gratuita e aperta a tutti. Stasera anche il teatro comunale di Cesenatico ospiterà uno spettacolo, con Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e Luca Bonucci al pianoforte, che presenteranno "Soirée Cinema #2", dedicato ai grandi film e alle indimenticabili colonne sonore che li hanno accompagnati.

Il primo giorno dell’anno Cesenatico propone subito altre attrazioni. Alle 15.30, nella chiesa di San Giacomo il coro Terra Promessa presenterà il "Concerto a Maria Regina della Pace". Sarà un vero e proprio messaggio d’amore e di buon cuore che tutti i componenti del coro diretto dal Maestro Marco Balestri, esprimeranno attraverso il canto. A seguire, con l’avvicinarsi del primo tramonto del 2023, le luci si riaccenderanno nuovamente in piazza Ciceruacchio, per la Danza degli Angeli del Natale. I protagonisti saranno artisti angeli con abiti luminosi, i quali danzeranno a terra e sui trampoli, mentre un clown vestito di luci bianche intratterrà il pubblico con uno show di giocoleria luminosa ed atleti acrobati danzeranno in aria su tessuti. Saranno tre gli spettacoli in programma domenica a partire dalle 16 e della durata di 30 minuti circa: la danza itinerante degli Angeli luminosi e del clown bianco giocoliere; lo scenografico show creativo con giocoleria luminosa, acrobazie aeree in postazione fissa e gran finale con le "magie di fuoco"; ed infine il ritorno di un altro spettacolo degli Angeli luminosi e del clown bianco giocoliere.

Giacomo Mascellani