Il capogruppo Pd Rossi: "Siamo di stimolo alla giunta"

Francesco Rossi guida il più nutrito gruppo in consiglio comunale, quello del Pd, partito di maggioranza relativa. Sedici consiglieri con diritto di voto, inclusi presidente del consiglio e sindaco.

Come avete trovato l’amalgama in questo primo anno di sindacatura con molti volti nuovi, capogruppo Rossi?

"Quello del Pd è un gruppo solido con competenze eterogenee ed a maggioranza femminile. I personalismi sono minimi. Visti i numeri, abbiamo avuto bisogno di conoscerci reciprocamente, trovare appunto il giusto amalgama e, per chi è nuovo dell’incarico, comprendere le dinamiche del ruolo. Le analisi non sono mai immediate e richiedono discussioni a volte lunghe. Parte del mio ruolo è gestire questi processi. L’approccio al lavoro è pragmatico. I temi e le proposte sono pesati rispetto al valore politico, ma anche e soprattutto agli impatti diretti sulla comunità cittadina, senza tralasciare valutazioni di fattibilità di quanto proposto"

Avete corso il rischio di appiattirvi o ergervi a scudiero della giunta guidata dal sindaco del vostro colore?

"È un rischio esistente per un gruppo come il nostro ma che mi sento negare con forza. Parte del tempo è impiegato proprio nell’interazione con la giunta per comprenderne le modalità di azione, così da lavorare in modo complementare per ampliarne le vedute ed essere stimolo all’azione amministrativa".

E quindi su cosa avete sollecitato la giunta a far meglio?

"Sul tema dell’emergenza abitativa possiamo sicuramente fare di più, ma siamo operativi. Abbiamo discusso del disagio giovanile con proposte significative, della scuola presidio educativo, della qualità del lavoro e del tessuto produttivo locale, delle politiche sanitarie da affiancare al nuovo ospedale, del rilancio dei quartieri, palestra di partecipazione democratica, e dell’ampliamento delle progettualità ambientali".

C’è coesione fra i molteplici gruppi di maggioranza?

"Abbiamo avuto bisogno di comprendere priorità e modalità di lavoro degli altri gruppi. Più che sensibilità diverse, che pure esistono, e ci sono approcci differenti. Difficilmente vedrete il gruppo Pd farsi paladino di proposte non realizzabili o non calate nella complessità del mondo di oggi. Sappiamo di essere il gruppo su cui poggia la maggioranza ed interpretiamo tale ruolo per costruire ponti tra le varie sensibilità, senza cedere rispetto al ruolo di indirizzo politico a cui ci hanno chiamati i cesenati alle ultime elezioni".