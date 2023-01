Il capolavoro d’essai Aftersun in esclusiva al cinema Eliseo

Al cinema Eliseo torna la rassegna ’Eliseo d’Autore’, un ciclo di proiezioni che presenta il meglio del cinema d’essai. Si parte oggi con due proiezioni speciali e in esclusiva di Aftersun, il debutto di Charlotte Wells che sta collezionando premi in tutto il mondo e che è stato nominato miglior film del 2022 da Sight & Sound, Indiewire e The Guardian. Il film, che racconta il viaggio di un giovane padre divorziato con la figlia undicenne negli anni ‘90, sarà proposto in versione originale sottotitolata alle 18.30 e alle 21. La rassegna prosegue il 18 gennaio con Vizio di famiglia di Marnier e il 25 gennaio con EO di Skolimowski. Ingresso a 6,50 euro.