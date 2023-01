Il Caps apre le porte al Lions Club Cesena

Un centinaio di ospiti del Lions Club Cesena a cui si sono uniti i club service Agora’, Lady Circle e Round Table hanno dato vita a una conviviale presso il Centro di Addestramento Polizia di Stato di Cesena. "E’ sempre stata sotto gli occhi di tutti i cesenati – racconta una nota del club – ma per tanti è un mistero ciò che si cela all’interno, eppure ‘tutta’” la Polizia Stradale è passata da lì. Grazie alla disponibilità e collaborazione del direttore Bruno Di Rienzo, gli ospiti sono stati guidati alla conoscenza della storia, della organizzazione dei locali e delle attività di formazione del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena, e alla conclusiva cena nella mensa. Una bella ed emozionante serata, in una cornice inusuale, arricchita dalla partecipazione Questore di Forlì-Cesena Luigi Aprile, di una nutrita rappresentanza dei frequentatori del 220° corso allievi Agenti della Polizia di Stato e dalla finalità benefica di donare fondi alla Associazione DonatoriNati - Polizia di Stato, con sede all’interno del C.A.P.S.la cui Presidente per la Sezione di Forlì-Cesena Ravenna e Rimini è Ester Fadda, già funzionario della Polizia di Stato. Il presidente Lions in carica Marco Dalla Rosa afferma ‘Sono estremamente entusiasta per la numerosa partecipazione e la squisita accoglienza al Caps, sono altresì emozionato per l’esito della raccolta fondi a cui tutti i presenti hanno contribuito e che ha portato alla donazione di oltre 1.000 €. Un risultato importante che ancora una volta mette in luce la grande generosità e impegno sociale dei soci e amici dei club service. Ringrazio sentitamente il direttore Di Rienzo per averci donato una serata che resterà nei ricordi di tutti i presenti e ringrazio il corpo di polizia per il costante impegno profuso nella difesa della legalità, della sicurezza dei cittadini e della solidarietà sociale. L’associazione Onlus Donatorinati, che abbiamo conosciuto attraverso le parole appassionate della presidente Fadda, è una preziosa realtà a livello nazionale rivolta alla promozione della donazione di sangue e che testimonia il valore alla attenzione verso i più fragili incarnando il motto che ogni persona dovrebbe abbracciare ‘Esserci Sempre’ è un dovere".