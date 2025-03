Il cardiologo Iannettone diventa socio alla conviviale con il governatore

Si allarga la famiglia del Lions Club di Cesena, fondato nel 1959, e che per l’annata in corso è presieduto dall’ingegnere cesenate Massimo Di Fonzo. In occasione della visita di Mario Boccaccini, governatore del distretto 108A, è stato presentato come nuovo socio il medico cardiologo del Bufalini Carlo Maria Iannettone (a destra nella foto, al centro il presidente e a sinistra il governatore).

Il governatore ha incontrato il consiglio direttivo e alla conviviale si è poi soffermato sulla attualità dei valori del lionismo e sull’importanza del collegamento dei club territoriali nell’ambito romagnolo in merito a services e iniziative solidali.

Nella successiva conviviale è stato ospite del Lions Club, sempre nella sede del ristorante Cerina a San Vittore, il medico Attilio Cavezzi, introdotto dal socio Paolo Ruscelli. Il tema su cui è intervenuto è stato ‘Come vivere a lungo anche grazie al pensiero’, che ha catturato l’attenzione del folto pubblico. Negli ultimi anni la ricerca scientifica di Cavezzi si è concentrata sulla medicina della longevità, utilizzando i principi più aggiornati della medicina integrata e dell’epigenetica. La moderna scienza biomedica della longevità, ha illustrato il relatore, si sta dirigendo verso un approccio mirato a migliorare la psiconeurobiologia del paziente, con provvedimenti non solo di tipo farmacologico e tecnologico.

a.a.