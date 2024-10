Il Carisport cambia look Viaggio nel cantiere

Ecco come sarà il nuovo Carisport. Sotto la polvere creata dai lavori in corso, diventa sempre più evidente la nuova fisionomia della struttura che rappresenterà la casa per eccellenza dello sport e degli eventi al coperto del nostro territorio.

A fronte di un investimento di circa due milioni di euro, l’impianto sta cambiando radicalmente volto, dal punta di vista estetico, ma anche strutturale. Partiamo dall’impatto visivo, perché l’occhio vuole sempre la sua parte. Il vecchio parquet è stato sostituito con uno nuovo, moderno e performante, montato a incastro e dunque rimuovibile in tempi rapidi in caso di necessità. I precedenti colori dominanti blu sono stati sostituiti dal nero, al quale si aggiungono le righe bianche e le tonalità chiare delle assi. Bianconero, dunque, guarda un po’… Benvenuti a Cesena.

Sulla stessa falsariga c’è anche la colorazione dei muri, nei quali alla fascia di grigio (prima c’era il giallo) segue il bianco. Gli stessi toni vengono ripresi negli spogliatoi, nei corridoi e nella palestra, tutti ambienti nei quali si è alle prese con la collocazione dell’impiantistica.

Così arriviamo all’efficientamento della struttura, nella quale si è intervenuti anche per riammodernare gli infissi e per ottimizzare i costi legati all’illuminazione e al riscaldamento. "Lunedì 28 ottobre - ad aggiornare sullo stato dell’arte è l’assessore allo sport e alle opere pubbliche Christian Castorri – inizieranno tutti i lavori che riguardano gli impianti elettrici, dall’Illuminazione ordinaria alla sicurezza e all’antincendio. Abbiamo intanto acquistato le attrezzature per il basket e la pallavolo, mentre il nuovo pavimento in resina verrà ultimato entro novembre. Nello stesso lasso di tempo completeremo le tinteggiature. Entro Natale invece verranno realizzati due nuovi bar, messi in sicurezza i parapetti e collocate nuove porte, visto che il 90% è andato distrutto dall’alluvione. Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro l’inizio del 2025, in modo da ricevere le autorizzazioni necessarie alla riapertura nel mese di gennaio. Interverremo anche sul tetto, rifacendo il manto di copertura e le linee vita con un investimento di circa 500.000 euro".

Nel corso del 2025 verrà anche collocata una tribuna retrattile sul lato lungo che guarda verso la pista di atletica, mentre sul fronte opposto, contrariamente al passato, non verrà montato alcun palco. Il nuovo gestore dell’impianto dunque, nel caso intendesse organizzare spettacoli, concerti o altri eventi che ne richiedano la presenza, dovrà incaricarsi in autonomia di provvedere a tale dotazione.

A tal proposito, in vista dell’ultimazione dei lavori verrà predisposto il tanto atteso bando per la gestione.