Il Carisport cambia pelle. Cantiere da 1,6 milioni e parquet galleggiante

A voler trasformare i problemi in soluzioni, ci sarebbe da dire che il Carisport, il principale impianto dedicato allo sport indoor della città, sta ultimando un costoso ma necessario percorso di restyling. Gli interventi erano iniziati un paio d’anni fa, quando tutti gli infissi della struttura erano stati sostituiti nel nome dell’efficientamento energetico, così come i corpi dell’impianto di illuminazione, con l’avvento dei led. Ora si arriva alla parte più corposa dell’intervento, quella che passa dal rifacimento del parquet, della tribuna modulabile e della rete di impianti elettrici e termosanitari. Non è stata una scelta, ma un obbligo, dal momento che lo scorso maggio l’alluvione aveva causato ingenti danni alla struttura, che da allora è sempre rimasta chiusa, in attesa del ripristino.

Le opere sono iniziate nei primi giorni del 2024 e prevedono un ampio spettro di lavori, destinati appunto anche a far fronte ai danni agli impianti, alla pavimentazione perimetrale al campo da gioco, ai bar interni, alle porte in legno, alle pareti e anche alla tribuna telescopica. "A oggi – commenta l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Christian Castorri – il Carisport è inagibile e lo sarà fino al completamento dei lavori di ripristino che consentiranno la riapertura del palazzetto dello sport in tutta sicurezza e nel pieno della sua efficienza. La ditta incaricata ha avviato gli interventi previsti che corrispondono a un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro. Vogliamo restituire l’impianto alla città e ai cesenati nel breve tempo possibile". L’obiettivo è quello di riaprire le porte quanto meno in tempo per l’avvio della prossima stagione sportiva, a settembre. Dopo la rimozione delle pavimentazioni danneggiate da acqua e fango, si procederà con la posa della soletta necessaria alla collocazione del parquet galleggiante, sospeso e smontabile. Si tratta di una soluzione che prevede la sistemazione delle doghe a incastro, senza utilizzo di colle. Oltre a garantire un utilizzo più performante agli atleti, favorisce una maggiore duttilità nell’impiego. Soluzioni simili sono per esempio già state adottate al Forum di Assago a Milano o all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente si provvederà alla sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento, alla realizzazione della resina per i pavimenti di tutti i locali, al ripristino dei bar e della tribuna. Ulteriori opere accessorie, come la tinteggiature delle pareti, e l’adeguamento delle luci ordinarie e di emergenza, segneranno la conclusione dei lavori.