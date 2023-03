Il Carisport scalpita "Ma i costi sono alle stelle"

di Luca Ravaglia

"Le porte del Carisport sono sempre aperte a tutti, ma i tempi sono cambiati e i costi sono cresciuti. Venire a fare musica, portando a Cesena grandi concerti, non è più così semplice come lo era in passato". La considerazione è di Maurizio Morganti, presidente del Volley Club Cesena, sodalizio che sta gestendo l’impianto simbolo dello sport indoor cittadino, ma che per anni ha ospitato anche eventi di rilevanza nazionale nel panorama artistico. E che ora invece pare essere uscito dal circuito dei grandi tour. Purtroppo per tutti. La data spartiacque è quella dell’esplosione della pandemia, che ha forzatamente costretto un meccanismo molto ben oliato a fermarsi, come d’altra parte è successo in ogni altro angolo d’Italia e – più in generale – del pianeta. "E’ una questione che ci sta molto a cuore – riflette Morganti - e che ci vede costantemente impegnati con tutta la nostra organizzazione. Purtroppo il nodo cruciale riguarda i costi: serve essere molto chiari a riguardo, allestire il Carisport per un grande evento comporta in linea di massima la stessa entità di spese necessarie a fare altrettanto in un impianto a noi vicino come può essere il 105 Stadium di Rimini. Con una differenza fondamentale: là si possono far accedere 5.000 persone, qua la metà. Questo aspetto è diventato ormai dirimente nell’ottica di chi organizza concerti e che sì, da dopo la pandemia deve confrontarsi con esigenze e scenari anche economici profondamente mutati".

Dunque Cesena resta alla finestra, in attesa di tempi migliori e di nuove opportunità, che in ogni caso secondo Morganti non sono legate alla ‘notorietà’ dell’impianto di casa nostra: "Ci conoscono tutti, non abbiamo bisogno di vendere l’immagine di un luogo ampiamente noto e molto apprezzato a 360 gradi, sia in ottica sportiva, che di qualsiasi altro tema di intrattenimento. Nel frattempo continuiamo a muoverci e a organizzare eventi: nelle prossime ore (domani sera, ndr) ospiteremo lo spettacolo di Pintus, tanto per citare il nome più a stretto giro. Al momento la nostra cornice si sta rilevando più funzionale per appuntamenti di medie dimensioni, ma questo non significa che le cose non possano cambiare ancora, in futuro. Siamo particolarmente ricettivi e il fatto di avere la gestione diretta della struttura ci permette anche maggiore flessibilità: restando all’esempio di Pintus, non abbiamo avuto difficoltà a riprogrammare i calendari di allenamento delle squadre che avrebbero dovuto utilizzare il Carisport in questi giorni. Vale per tutto".

Riguardo al versante sportivo, dopo aver perso la serie B di basket maschile con la partenza dei Tigers, il Carisport nei mesi scorsi ha ospitato una serie di partite della A2 sponda Ravenna e l’anno precedente era stato la casa delle finali nazionali di tennis. "Ovviamente – chiude Morganti - più eventi si svolgono, più è semplice gestire l’organizzazione della struttura. Abbiamo tutti gli interessi a farlo e a formulare le proposte più accattivanti a chi volesse tornare a guardare nella direzione di Cesena".