Il Carlino con Elle, storie e stile. Abbinamento domani in edicola

Quest’estate c’è un motivo in più per sfogliare le pagine del Carlino: in edicola, da domani riceverai al prezzo complessivo di 1,80 euro una copia di Elle, il settimanale che racconta la moda, l’attualità e lo stile di vita con la cura di un mensile. Un’occasione unica per portare sotto l’ombrellone o in viaggio un racconto contemporaneo delle passioni e delle ispirazioni di chi vuole restare connesso al mondo. Uno sguardo leggero ma mai superficiale, capace di raccontare storie e tendenze con passione e competenza. Dopo l’uscita di domani, l’abbinata tornerà venerdì 18 luglio, 1 agosto, 29 agosto e poi ancora il 12, 19 e 26 settembre.

In questo numero, servizi e approfondimenti per chi ama informarsi e lasciarsi ispirare: dalle analisi sul conflitto in Medio Oriente a firma di Corrado Formigli, alle riflessioni su come cambia il corpo delle donne nell’era dell’Ozempic e delle nuove politiche per la salute.

Ma Elle è anche cultura e tempo libero: con i 25 libri per l’estate troverai suggerimenti, recensioni e anticipazioni per scoprire nuove letture sotto l’ombrellone. E per chi sogna l’avventura, itinerari in camper nel mondo, idee e rotte da segnare subito in agenda.

Leader da anni nel raccontare moda, bellezza, viaggi e cultura, Elle parla ogni settimana a milioni di lettrici e lettori, con uno stile fresco e approfondito. Un settimanale che sa farsi ecosistema: carta, digitale, social ed eventi diventano un’unica voce capace di ispirare.

Approfitta di questo regalo: passa in edicola, acquista il Carlino e porta a casa Elle. Più storie, più notizie, più idee per vivere un’estate di leggerezza, informazione e nuove passioni.

Non perdere l’appuntamento: Carlino ed Elle, insieme, per te.