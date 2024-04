Il Carnevale bagnato. Ma i carri non si fermano

Carnevale bagnato, carnevale sfortunato. La pioggia, anche se debole e intermittente, ha disturbato non poco la prima sfilata del Carnevale di Romagna, la manifestazione si è però svolta regolarmente davanti ad alcune migliaia di spettatori, alcuni muniti di impermeabili e ombrelli. E c’è stato anche un momento per fare festa da parte del pubblico di Gambettola per la promozione del Cesena Calcio in serie B. La sindaca Letizia Bisacchi ha consegnato una tela con la maschera del Gambino e il Gambino d’oro al calciatore del Cesena Tommaso Berti giunto a Gambettola per rappresentare i bianconeri appena promossi in serie B. Adesso rimessi i carri mascherati ad asciugarsi dentro al capannone le attenzioni degli organizzatori di Gambettola Eventi e dei Gruppi di carristi è tutta rivolta alla sfilata di sabato sera che si svolgerà in notturna. La sfilata di ieri Lunedì di Pasquetta, a parte il risultato economico molto inferiore rispetto alle previsioni di una giornata col sole, ha messo in scena un grande spettacolo con i carri mascherati che si rifanno ai personaggi dei fumetti e centinaia di giovani in costume si sono molto divertiti a cantare e ballare sui carri mascherati e in strada.

Sul palco in piazza Pertini la sindaca Letizia Bisacchi con tutti gli assessori della sua giunta, e con lei Davide Ricci presidente di Gambettola Eventi hanno dato il via alla sfilata con un lancio di coriandoli ben augurante verso il pubblico in strada. Fra gli ospiti ha portato i suoi saluti la presidente del Carnevale di Fano, Maria Flora Giammarioli, e due rappresentanti del Carnevale di Pieve di Cento hanno portato le loro maschere per un gemellaggio con Gambino e Sgambetta del Carnevale di Gambettola. Il culmine della festa è stato il lancio dai carri verso il pubblico in strada di caramelle, torroncini, uova di cioccolato e palloni, con la musica a tutto volume e i coriandoli sparati dappertutto.

Sono stati 11 i carri mascherati che hanno sfilato due volte nel circuito cittadino: corso Mazzini, via Buozzi, via Matteotti. Quattro quelli di 1^ categoria: "Peter Pan" Gruppo I Giovani Tonici; "One Piece" Ass. Amici della Scuola; "Tom e Gerry Fast e Furious" Asd Bar Malatesta; "Frogen" ass. Eventi La Fenice. Altri 7 i carri mascherati di seconda categoria, di associazioni e gruppi amici del carnevale che con le loro musiche, coreografie e costumi partecipano per divertirsi.

Vincenzo D’Altri