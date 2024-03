Il Carnevale della Romagna per la solidarietà

A Gambettola il Carnevale della Romagna, una settimana di spettacoli e solidarietà. La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, la sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi, Davide Ricci, organizzatore della kermesse, e Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna, hanno presentato a Bologna la 138° edizione del "Carnevale della Romagna", che si terrà a Gambettola dal 1° al 6 aprile. Una settimana di sfilate di carri allegorici e maschere provenienti da tutta la Romagna e un occhio attento all’inclusione sociale, testimoniato dall’adesione alla Giornata mondiale dell’autismo. Il "Carnevale" veste a festa le strade della cittadina romagnola dal lontano 1886 e ha in due sfilate di carri allegorici, una diurna (il Lunedì dell’Angelo) e una notturna (la domenica successiva) i momenti clou di una settimana di divertimento e cultura. "Un rito che la Regione Emilia-Romagna - spiega la presidente Emma Petitti - ha deciso di incentivare anche con una vera e propria legge, che è stata approvata il 3 ottobre 2022 per sostenere la realizzazione di queste manifestazioni e valorizzare il ruolo che svolgono per la collettività", e ricorda come il Carnevale è da sempre considerato luogo di incontro per la comunità locale, un modo per tenere vive le tradizioni regionali e forte simbolo di identità culturale. "Un aspetto che caratterizza il nostro carnevale e coinvolge la comunità è l’impegno al riciclo e all’utilizzo sostenibile dei materiali per la costruzione dei grandi carri allegorici", sottolinea la sindaca Letizia Bisacchi, e ricorda come l’edizione al via propone una settimana di eventi e premi di respiro nazionale e internazionale, come il Concorso internazionale di poesia e racconti "Il Carnevale è poesia…", il Premio nazionale "Essere Maschera" dedicato ad artisti cinematografici e di teatro, il Concorso nazionale di pittura "Il Carnevale in un quadro".

"L’adesione al NEG, l’associazione che raggruppa i carnevali europei, il riconoscimento del Fus (Fondo unico per lo spettacolo) e l’essere parte attiva dei carnevali storici dell’Emilia Romagna – spiega Davide Ricci - hanno rafforzato l’impegno della nostra Associazione per costruire un grande carnevale nazionale, all’interno di un piccolo Comune come Gambettola". "Il percorso sulla inclusività - sottolinea Chiara Astolfi - apre nuove attenzioni e valori che permettono di evidenziare come all’interno di un grande evento di divertimento e spensieratezza possano integrarsi tematiche sociali".

Vincenzo D’Altri