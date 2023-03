’Il carnevale è poesia’, concorso di componimenti, versi e opere

’Carnevale è poesia’, l’associazione ’Gambettola Eventi’ organizzatrice del Carnevale della Romagna (le sfilate dei carri mascherati si svolgeranno a Gambettola il lunedì di Pasqua 10 aprile, alle 15.30 e sabato 15 aprile alle 19) e l’associazione Aps ’èculturalmente’ hanno indetto il primo concorso nazionale di poesia e scritti brevi sul tema: ’Il carnevale è poesia’.

Poesia e carnevale sono indubbiamente un connubio storico che è sempre andato avanti in sintonia e va detto che sul carnevale di Gambettola, nato nel 1886, tante sono state le poesie, le filastrocche, e gli scritti dedicati al carnevale. E proprio da qui è nata l’idea di creare un nuovo appuntamento dedicato all’arte del narrare e raccontare il carnevale.

Il concorso che è stato organizzato dalle tre associazioni vuole essere un’occasione di ascolto e di incontro fra persone che hanno interessi comuni: scrivere, creare arte e promuovere cultura del carnevale. Severo e chiaro il regolamento. Sono ammesse poesie sul carnevale in tutte le sue più ampie sfumature e caratteristiche. Ogni autore può inviare al massimo tre poesie. Per quello che concerne i racconti brevi devono essere al massimo lunghi 1.500 battute, spazi compresi; ovviamente i testi devono essere in lingua italiana e chiaramente devono essere inediti; sono ammesse anche poesie e racconti in dialetto.

Tutti i vari elaborati e componimenti devono essere inviati via mail, entro e non oltre mercoledì 15 marzo al seguente indirizzo [email protected]

Vincenzo D’Altri