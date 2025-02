Il Carnevale torna sul banco degli imputati

Dopo uno stop di alcuni anni, domenica pomeriggio, 2 marzo, verrà riproposto a San Piero in Bagno il Processo al Carnevale, dove accusa e difesa si cimenteranno per salvare o condannare il Carnevale, cui verranno addebitati, da un apposito Tribunale, tutti i problemi di San Piero e, come se non bastasse, anche tutti i mali del mondo. Un coinvolgente spettacolo satirico, che si concluderà con la condanna del Carnevale. Una spassosa iniziativa rimessa in moto, da una bella collaborazione fra tante associazioni, che mira a riportare a San Piero festose tradizioni ed a sollecitare i più giovani a partecipare e rinverdire le feste del tempo che fu. E ciò con la partecipazione anche di alcuni degli ultimi animatori del processo al Carnevale, come Nicola Andrucci, nipote dell’ideatore Pietro Vicchi, che, nella sua pagina Facebook Linea Gotica racconta storie e aneddoti dei Carnevali sampierani.

Il programma ha in locandina il ritrovo, alle 14, nel piazzale della Chiesa di San Francesco, con sfilata per via Marconi, via Garibaldi, piazza Allende e arrivo in Largo Moutiers. La sfilata in maschera sarà accompagnata dalla Banda di Santa Cecilia, animazione con Balloon Dany, con musica e bolle per i più piccoli, poi riproposizione del Processo al Carnevale, ristoro con dolci e vin brulè. A conclusione, estrazione dei premi della lotteria di Carnevale, che ha già venduto tutti i biglietti. Col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, queste le associazioni promotrici: Angelo Custode, Il Faro di Corzano, Polisportiva S.Pietro, Tra Monti e Valli, con la collaborazione di Avis S.Piero, Banda S.Cecilia, Associazione Don Virgilio Resi.

gi. mo.