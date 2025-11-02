L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L'importanza delle fasce
Cesena
Il caro assicurazioni auto. Media di 543 euro a polizza
2 nov 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
  Il caro assicurazioni auto. Media di 543 euro a polizza

L’osservatorio di Facile.it ha rilevato ad agosto un aumento del 4,3%. Ma rispetto alla media nazionale l’importo è più basso di 121 euro.

Continuano a crescere i premi delle assicurazioni auto

Magari dovremmo ritenerci fortunati. Perché in effetti nella provincia di Forlì Cesena l’assicurazione auto costa mediamente 121 euro in meno rispetto alla media nazionale. Lo spazio per i sorrisi però finisce in fretta, intanto perché rispetto a un anno fa gli automobilisti di casa nostra stanno facendo i conti con un aumento del 4,3% quantificato al momento del rinnovo della polizza. E poi perché l’importo da saldare alle compagnie è arrivato a una soglia media di 543,91 euro. Non poco, decisamente. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Rc auto di Facile.it. In base a tali riscontri, il premio medio per assicurare un’auto in Emilia Romagna ad agosto è stato pari a 564,35 euro (dunque anche rispetto al dato regionale la nostra provincia risparmia qualcosa, nello specifico circa 20 euro) con una crescita dell’1,6% su base annua. Come detto, in ogni caso nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree di Italia nelle quali l’Rc auto costa di meno. "Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno – ha commentato a riguardo Andrea Ghizzoni, direttore generale del ramo assicurazioni di Facile.it , i premi Rc auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia. L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà".

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it si vede che, in valori assoluti, la provincia emiliano-romagnola più cara è risultata essere Rimini, con un premio medio che, in aumento del 2,5%, è stato pari a 607,27 euro. Al secondo posto si trova Ravenna, area che, con un premio medio di 575,09 euro, ha registrato un incremento delle tariffe Rc auto del 6,2%; seguono Reggio Emilia con 571,21 euro, in rialzo dell’1,7% rispetto ad un anno fa, e Modena (570,26 euro, +2,4%). Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano Piacenza (564,59 euro, +3,7%), Bologna (557,91 euro, -3,1%) e Parma (547,68 euro, +2,6%). Forlì-Cesena, con una tariffa pari a 543,91 euro (appunto +4,3%), e Ferrara (542,45 euro, +4,3%) sono risultate essere le aree emiliano-romagnole dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno. Serve in ogni caso ricordare che l’importo del contratto non è l’unico fattore al quale prestare attenzione. Condizioni apparentemente molto favorevoli dal punto di vista economico potrebbero infatti essere abbinate a coperture inferiori o a garanzie ridotte. Temi di particolare rilevanza riguardano per esempio la rinuncia alla rivalsa da parte delle compagine sull’assicurato, i massimali o eventuali franchigie richieste.

