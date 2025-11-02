Il caro assicurazioni auto. Media di 543 euro a polizza

Magari dovremmo ritenerci fortunati. Perché in effetti nella provincia di Forlì Cesena l’assicurazione auto costa mediamente 121 euro in meno rispetto alla media nazionale. Lo spazio per i sorrisi però finisce in fretta, intanto perché rispetto a un anno fa gli automobilisti di casa nostra stanno facendo i conti con un aumento del 4,3% quantificato al momento del rinnovo della polizza. E poi perché l’importo da saldare alle compagnie è arrivato a una soglia media di 543,91 euro. Non poco, decisamente. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Rc auto di Facile.it. In base a tali riscontri, il premio medio per assicurare un’auto in Emilia Romagna ad agosto è stato pari a 564,35 euro (dunque anche rispetto al dato regionale la nostra provincia risparmia qualcosa, nello specifico circa 20 euro) con una crescita dell’1,6% su base annua. Come detto, in ogni caso nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree di Italia nelle quali l’Rc auto costa di meno. "Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno – ha commentato a riguardo Andrea Ghizzoni, direttore generale del ramo assicurazioni di Facile.it , i premi Rc auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia. L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà".

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it si vede che, in valori assoluti, la provincia emiliano-romagnola più cara è risultata essere Rimini, con un premio medio che, in aumento del 2,5%, è stato pari a 607,27 euro. Al secondo posto si trova Ravenna, area che, con un premio medio di 575,09 euro, ha registrato un incremento delle tariffe Rc auto del 6,2%; seguono Reggio Emilia con 571,21 euro, in rialzo dell’1,7% rispetto ad un anno fa, e Modena (570,26 euro, +2,4%). Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano Piacenza (564,59 euro, +3,7%), Bologna (557,91 euro, -3,1%) e Parma (547,68 euro, +2,6%). Forlì-Cesena, con una tariffa pari a 543,91 euro (appunto +4,3%), e Ferrara (542,45 euro, +4,3%) sono risultate essere le aree emiliano-romagnole dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno. Serve in ogni caso ricordare che l’importo del contratto non è l’unico fattore al quale prestare attenzione. Condizioni apparentemente molto favorevoli dal punto di vista economico potrebbero infatti essere abbinate a coperture inferiori o a garanzie ridotte. Temi di particolare rilevanza riguardano per esempio la rinuncia alla rivalsa da parte delle compagine sull’assicurato, i massimali o eventuali franchigie richieste.