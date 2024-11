Il Cas non concede la sospensiva. Il Cesena riavrà Curto dopo la sosta

Cattive notizie dal Cas (Court of Arbitration for Sport): respinta la richiesta di sospensiva avanzata da Marco Curto e dal Cesena in merito alla squalifica di 10 giornate, subito ridotte a 5, comminata dalla Fifa per comportamento discriminatorio. Il Cas non ha neppure fissato l’udienza per discutere il ricorso già rigettato in secondo grado e neppure la fisserà prima delle prossime due gare in calendario. In sostanza Marco Curto sconterà tutte e cinque le giornate, a questo punto starà al giocatore decidere se mandare avanti il ricorso e al Cesena trovare eventualmente un accordo con il Como, titolare del difensore che in bianconero è in prestito, per un eventuale risarcimento dei danni. Curto salterà la sfida di domenica con il Sudtirol e quella successiva con il Cittadella fuori casa, rientrerà dopo la sosta con la Reggiana il 23 novembre.

Curto sarà, dunque, l’unico assente in campo domenica. Mignani ritrova tutti, squalificati ed acciaccati. Avrà l’imbarazzo della scelta, soprattutto in avanti dove in quattro si contendono due maglie. I due posti da coprire sono quelli dei trequartisti alle spalle dell’inamovibile Cristian Shpendi, gli attori candidati ad interpretare i ruoli sono Elayis Tavsan, Tommaso Berti, Mirko Antonucci e Augustus Kargbo. L’olandese Tavasan sta crescendo, contro il Brescia si è procurato il rigore del raddoppio, oltre ad aver messo insieme altre giocate importanti. A Salerno, poi, è stato tra i più attivi ed anche autore del gol del pari, secondo per lui in questo campionato dopo quello segnato al Mantova, tenerlo giù ora potrebbe interrompere l’ascesa, ma un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per Mirko Antonucci che dopo un avvio di stagione in sordina ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Tommaso Berti è il più centrocampista dei quattro, quello che garantisce più equilibrio e copertura in caso di necessità, anche se nelle ultime uscite, dopo il rientro dall’infortunio alla caviglia, è sembrato aver perso un po’ di quella lucidità che ne ha contraddistinto l’inizio di stagione. Infine c’è Kargbo, che rientra dalle due giornate di squalifica inflitte per il rosso scellerato incassato contro la Sampdoria – gli rimane comunque addosso la diffida – l’uomo dai tre gol e due assist in nove gare giocate, quello che dei quattro ha più feeling con il gemello.

A centrocampo rientra dalla squalifica Giacomo Calò, riprenderà il suo posto in mediana con Simone Bastoni. A meno che Mignani non voglia concedere un turno di riposo all’ex Spezia, visto il non brillante stato di forma, concedendo il bis da titolare a uno tra Mendicino e Francesconi. Nessun dubbio sull’impiego sulle fasce di Emanuele Adamo e Daniele Donnarumma, a Salerno i rispettivi sostituti, Ceesay e Celia, non hanno convinto troppo, così come dietro dovrebbe riprendere posto, come braccetto di sinistra, Massimiliano Mangraviti a fianco di Prestia e Ciofi. Matteo Pisseri dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali.

Andrea Baraghini