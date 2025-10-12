Identità a tavola

12 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Il casaro del Caseificio Pascoli premiato al concorso CaseoArt

Un nuovo riconoscimento impreziosisce la storia del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone. All’11esima edizione del concorso nazionale "CaseoArt – Trofeo San Lucio", il casaro Alessandro Calzone, responsabile di produzione del Caseificio, ha conquistato la medaglia di bronzo per il terzo gradino del podio nella categoria "Formaggi pecorini stagionati oltre i 90 giorni", con il rinomato Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Ha detto Alessandro Calzone: "Sono orgoglioso di questo riconoscimento. È un bel segnale che conferma la qualità del nostro lavoro e l’impegno che mettiamo ogni giorno al Caseificio Pascoli, da sempre legato alla tradizione e al territorio romagnolo". Organizzato da Asso Casearia Pandino, l’associazione che riunisce i diplomati della storica scuola casearia di Pandino, il CaseoArt è considerato il concorso più tecnico e autorevole del settore. L’evento, intitolato a San Lucio, patrono dei casari, è nato con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza sensoriale dei formaggi italiani e valorizzare il ruolo fondamentale dei tecnici caseari. La competizione, che si è svolta al Castello Visconteo di Pandino, ha visto la partecipazione di oltre 330 formaggi. Le valutazioni sono state affidate a una giuria composta da oltre 80 Maestri Assaggiatori Ona, affiancati da tecnologi alimentari, casari e da un pubblico selezionato di consumatori.

