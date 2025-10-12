Il casaro del Caseificio Pascoli premiato al concorso CaseoArt

Un nuovo riconoscimento impreziosisce la storia del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone. All’11esima edizione del concorso nazionale "CaseoArt – Trofeo San Lucio", il casaro Alessandro Calzone, responsabile di produzione del Caseificio, ha conquistato la medaglia di bronzo per il terzo gradino del podio nella categoria "Formaggi pecorini stagionati oltre i 90 giorni", con il rinomato Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Ha detto Alessandro Calzone: "Sono orgoglioso di questo riconoscimento. È un bel segnale che conferma la qualità del nostro lavoro e l’impegno che mettiamo ogni giorno al Caseificio Pascoli, da sempre legato alla tradizione e al territorio romagnolo". Organizzato da Asso Casearia Pandino, l’associazione che riunisce i diplomati della storica scuola casearia di Pandino, il CaseoArt è considerato il concorso più tecnico e autorevole del settore. L’evento, intitolato a San Lucio, patrono dei casari, è nato con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza sensoriale dei formaggi italiani e valorizzare il ruolo fondamentale dei tecnici caseari. La competizione, che si è svolta al Castello Visconteo di Pandino, ha visto la partecipazione di oltre 330 formaggi. Le valutazioni sono state affidate a una giuria composta da oltre 80 Maestri Assaggiatori Ona, affiancati da tecnologi alimentari, casari e da un pubblico selezionato di consumatori.