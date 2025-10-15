Il casaro Federico Onnis conquista il secondo posto a Cheese 2025

All’ultima edizione di Cheese 2025, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi e ai prodotti lattiero-caseari organizzata da Slow Food a Bra (Cuneo), il casaro Federico Onnis del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone ha conquistato il secondo premio nella categoria “Pasta Tenera senza Semicottura” con il formaggio Bucciatello. Il riconoscimento è stato assegnato durante il 1° Concorso Giovani Casare e Casari “Premio Gabriele Cappa”, una competizione nata per valorizzare le nuove generazioni di professionisti del settore lattiero-caseario. Alla prima edizione del concorso hanno partecipato ottantacinque formaggi realizzati da giovani casari e casare under 40 provenienti da tutta Italia, insieme a studenti di scuole e realtà formative specializzate. Il premio ottenuto da Federico Onnis rappresenta un importante riconoscimento alla passione, alla competenza e all’impegno che il Caseificio Pascoli dedica ogni giorno alla qualità dei propri prodotti e alla valorizzazione delle tradizioni casearie italiane. La cerimonia di premiazione, ospitata nel contesto di Cheese, ha visto la presenza di numerose personalità del mondo istituzionale e associativo, a testimonianza del valore della formazione e del futuro delle nuove generazioni nel settore lattiero-caseario. Tra gli intervenuti anche Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.