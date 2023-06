Il ‘caso Narducci’ "I tre poliziotti sono innocenti Quindi vanno assolti"

Sarà necessario attendere il 18 settembre per conoscere la sentenza d’appello nei confronti dei

tre poliziotti del commissariato di Cesena accusati di sequestro di persona, falso ideologico e falsa testimonianza e in relazione alla vicenda di Filippo Narducci, il barista fermato, ammanettato e poi trattenuto in commissariato la notte del 9 aprile 2010 durante un normale controllo in un’area di servizio di via Zuccherificio a Cesena.

Nel processo di primo grado i poliziotti Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi furono assolti dal giudice monocratico di Forlì Marco De Leva il 30 gennaio 2020 dalle accuse contenute nella denuncia presentata da Filippo Narducci, ma la procura generale della corte d’appello di Bologna impugnò la sentenza.

Il processo di secondo grado è iniziato nel febbraio scorso davanti al collegio giudicante della corte d’appello di Bologna. Da allora ci sono già state quattro udienze: nella prima la procuratrice generale Antonietta Di Taranto ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la condanna dei tre poliziotti a a cinque anni e sei mesi di reclusione per sequestro di persona e falso ideologico (falso commesso da pubblico ufficiale), mentre gli altri reati sono prescritti. Nelle due udienze successive la richiesta di condanna è stata reiterata da parte degli avvocati Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Umberto Calzolari che tutelano Filippo Narducci e i suoi genitori che si sono costituiti parte civile.

Ieri c’è stata la quarta udienza dedicata interamente all’arringa dell’avvocato difensore Riccardo Luzi che si è avvalso delle riprese effettuate dalle telacamere di sorveglianza (nelle quale si vede distintamente Filippo Narducci che viene portato via in manette) per cercare di dimostrare l’innocenza dei tre poliziotti.

La conclusione del processo di secondo grado è prevista lunedì 18 settembre prossimo, quando ci sarà un’udienza dedicata esclusivamente a questa causa: parleranno gli avvocati difensori Federica Casale e Marco Martines. L’udienza fuori dal calendario consueto della corte d’appello è stata fissata perché dall’epoca dei fatti sono già passati più di 13 anni e , secondo un calcolo non ufficiale, la prescrizione dovrebbe arrivare nel prossimo mese di dicembre.

Intanto Filippo Narducci ha ricevuto oltre 17.000 euro come risarcimento danni e rimborso spese legali per essere stato diffamato dall’ex parlamentare della Lega Gianni Tonelli che ha sempre sostenuto i tre poliziotti come segretario generale nazionale del Sap, il sindacato autonomo di polizia. Nel settembre 2021, Tonelli, difeso dall’avvocato Marco Zincani, era stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare 1.032 euro di multa, 10.000 euro di risarcimento a Narducci e 4.212 euro di spese legali; In secondo grado, nel febbraio scorso, la corte d’appello ha ridotto l’importo della multa a 600 euro, ma ha aggiunto 1.200 euro di spese legali (più gli oneri

accessori) confermando i 10.000 euro di risarcimento danni a favore di Narducci, difeso dall’avvocato Bernardo Gentile dello studio Anselmo di Ferrara. La somma, però, non è stata versata da Tonelli, ma dal sindacato Sap.

re.ce.