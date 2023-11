Il caso palazzi dissonanti: "Non vogliamo oscurarli"

Si tiene domani alla Biblioteca Malatestiana il primo incontro tra l’amministrazione comunale e le realtà locali coinvolte (associazioni sportive e culturali, istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, Centro Pace Cesena, Università di Bologna e privati cittadini) a cui seguirà giovedì e venerdì sempre alla Malatestiana il primo meeting europeo sul patrimonio ‘dissonante’, vale a dire gli edifici costruiti all’epoca dei totalitarismi, sia il fascismo che il comunismo.

Si levano intanto polemiche dal centrodestra sull’iniziativa per la quale il comune di Cesena ha ricevuto un contributo di 181mila euro, in cui viene ravvisato un esempio di ‘cancel culture’ degli edifici architettonici razionalisti costruiti in epoca fascista, come l’ex Gil a Cesena, a cui i promotori rispondono che l’intento del progetto è opposto, vale a dire valorizzare culturalmente la conoscenza di quei monumenti.

Il Comune ha aderito nel 2022 alla rotta europea Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX century In Europe’s Urban Memory) che ha l’obiettivo di costruire itinerari storico-culturali per indagare le architetture dei regimi totalitari che hanno caratterizzato gran parte d’Europa durante i decenni centrali del XX secolo.

"Le architetture dissonanti appartengono a tutti i regimi totalitari e tra le città coinvolte nel progetto ve ne sono anche che hanno avuto regimi comunisti – spiega la presidente di Atrium Claudia Castellucci – e l’intendimento della rotta è quello di promuovere la conoscenza di quegli edifici attraverso iniziative ed eventi culturali, come dibattiti e visite guidate, non certo oscurarli e tanto meno cancellarli. Ad esempio, in Albania ci siamo schierati contro l’abbattimento di edifici che risalivano sia al periodo del regime comunista sia a quello fascista. Cesena in questo progetto è capofila di un team con le città di Permet (Albania); Vilanova de Cerveira (Portogallo), Betera (Spagna), Gdansk e Krakow (Polonia), Leros (Grecia), Leipzig (Germania) e Kazanlak (Bulgaria), il cui patrimonio culturale dissonante viene inteso come bene comune da salvaguardare per costruire e rafforzare l’identità della comunità di riferimento".

Quindi la caduta a terra di questo progetto, che avverrà nel 2025, saranno semplicemente iniziative culturali? "Esattamente – afferma la presidente di Atrium –: interventi per promuovere il patrimonio architettonico europeo dei regimi totalitari del XX secolo, sensibilizzare i cittadini sulla storia e le memoria del XX secolo, sviluppare percorsi educativi, culturali e turistici rivolti in particolare alle nuove generazioni".

"Il Comune di Cesena - aggiunge l’assessora Francesca Lucchi – ha mappato vari edifici, esempio di architettura razionalista realizzati durante il ventennio fascista, fra cui l’ex Gil in Via Natale Dell’Amore, su cui si incentrerà l’attenzione, ma anche l’ex Camera del lavoro in viale Carducci, e il rifugio antiaereo in viale Mazzoni". Non solo nella vicina Forlì, in cui sono rispetto a Cesena ben più numerosi e di qualità gli edifici razionalisti, ma in altre parti d’Italia non mancano esempi di patrimonio dissonante al centro dell’attenzione, dall’Arco della Vittoria a Bolzano, al Bigio di Brescia.

Andrea Alessandrini