Il Cavalluccio di Mignani ha alzato l’asticella: "Si è giocato di squadra, è così che si fa"

Cesena corsaro, ha vinto le tre partite in trasferta che questo inizio di campionato proponeva smentendo quello che era il pensiero ricorrente all’uscita del calendario. Si paventava un inizio di stagione abbastanza tribolata proprio perché erano in programma molte trasferte, alcune particolarmente insidiose come sulla carta appariva quella di Venezia. Invece il Cavalluccio ha scorrazzato sinora sui campi di cui è stato ospite (Pescara, Sampdoria e Venezia) lasciando punti nell’unico match disputato al Manuzzi con l’Entella. Michele Mignani dopo aver espugnato il Penzo è naturalmente soddisfatto: "In settimana avevo detto che questo match sarebbe stato importante per capire chi siamo ed a quale livello siamo giunti. Avevo chiesto di alzare l’asticella ed ho ricevuto la risposta giusta da tutti i ragazzi. Sono molto soddisfatto perché i ragazzi hanno alzato il livello prestazionale contro un avversario dotato di grandi qualità tecniche, fisiche, organizzative e tattiche. Stroppa ha già vinto tre campionati, è esperto, fa giocare bene le sue squadre. Per fare risultato a Venezia occorreva alzare il nostro livello e ci siamo riusciti. Complimenti ai ragazzi, dal primo all’ultimo".

In campo si è vista la forza di questo gruppo, una sorta di tutti per uno e uno per tutti che ha bloccato una delle formazioni più forti del campionato. "Con queste prestazioni significa avere in testa cosa significa giocare per la squadra, con tanta applicazione e sacrificio da parte di tutti, come del resto succede durante la settimana in allenamento dove tutti danno il massimo".

Il Venezia era solito colpire all’inizio dei match, partire forte. Il Cesena non gliel’ha permesso. "In effetti spesso il Venezia partiva forte, bravi i ragazzi a non permetterglielo, a limitarlo. In allenamento avevamo provato qualcosa per le varie situazioni che potessero crearsi in campo, le hanno riportate con grande applicazione, attenzione e spirito di sacrificio. Il calcio è fatto di due fasi. Siamo stati bravi a limitarli sotto la nostra porta ed a ripartire per fare male quando abbiamo preso la palla. Giocavamo contro una squadra forte fisicamente e ci sta di soffrire, ma l’abbiamo fatto con personalità, tutti insieme".

Uno dei valori aggiunti di questo Cesena potrebbe essere anche la partecipazione di tanti alla cooperativa del gol. Oggi sono già sette i bianconeri andati in gol e siamo solo alla quarta di campionato. "E’ una piccola cooperativa del gol – continua Mignani – cui oggi (ieri, ndr) si sono aggiunti Ciervo e Mangraviti. E’ la dimostrazione che tutti partecipano alla fase offensiva. L’ideale sarebbe di riuscire a portare tanti in gol, in più segnano e meglio è perché segnare aumenta l’autostima e l’entusiasmo. Sono contento per loro e anche per chi non ha fatto prendere gol, per come abbiamo lavorato. Ora guardiamo avanti e speriamo che queste vittorie siano frutto del lavoro e del sacrificio e non un caso. Perchè questo è un campionato in cui se alzi la testa prendi subito la bastonata. Quindi pensiamo subito alla prossima partita".

Ed il prossimo impegno sarà anche peggiore di quello che i bianconeri hanno affrontato ieri. Sabato al Manuzzi, infatti, sarà di scena un’altra candidata alla A diretta, il Palermo di Pippo Inzaghi. Ma dopo il successo in laguna il Cesena sa che potrà affrontarlo a testa alta, il risultato è aperto e un’altra impresa è possibile, tanto più che stavolta ci sarà l’intero pubblico di casa a sostenere la squadra di Mignani.