Il Cavalluccio ha solo investito. I bookmakers gli danno fiducia

Sono sette le formazioni in B che sul mercato, secondo i valori espressi dal sito statistico Transfermarkt, non hanno incassato denaro. Il Cittadella non ha neppure speso ed è stata l’unica. Il Cesena è nel gruppo delle formazioni che ha solo investito, neppure un euro dai movimenti in uscita (anzi ci sono stati incentivi all’esodo ma ormai questa è una prassi non solo cadetta): il club bianconero ha speso 650mila euro quindi sul mercato un -650mila. Questi movimenti delle altre formazioni che non hanno avuto introiti: Palermo spesi 0,33 milioni quindi conseguenziale saldo negativo, Juve Stabia 450mila euro, Cosenza 300mila, Mantova 170mila, Catanzaro 100mila. Per tutti nessun incasso. Guardando soltanto le spese, sempre secondo i dati di Transfermarkt, in vetta il Pisa con 11,90 milioni. Questa la classifica generale considerando in ordine spese, entrate e bilancio finale di mercato dei venti club cadetti: Pisa 11,90 milioni, 10,40 milioni, -1,50; Palermo 10,33 nessun introito quindi -10,33; Sampdoria 6,50 milioni, 13, 90 milioni, +7; Spezia 5,59 milioni, 15,40 milioni, 9,81; Cremonese 5 milioni, 3,70 milioni, -1,30; Brescia 4,64 milioni, 300mila euro, -4,34; Sassuolo 3,10 milioni, 56,25 milioni, 53,15; Cosenza 2,62 milioni, 1,25 milioni, -1,37; Modena 2,58 milioni, 500mila euro, -2,08; Salernitana 1,70 milioni, 20,50 milioni, 18,80; Frosinone 900mila euro, 6,71 milioni, 5,81; Bari 800mila euro, 770mila euro, -30mila euro; Cesena 650mila euro, nessun introito, -650mila euro; Sudtirol 560mila euro, un milione, 440mila euro; Juve Stabia 450mila euro nessun incasso -450mila euro; Carrarese 300mila euro, nessun incasso, -300mila; Mantova 170mila euro, nessun introito, -170mila; Catanzaro 100mila euro, nessun incasso, -100mila, Reggiana 50mila euro, 300mila euro, 250mila euro; Cittadella a livello economico nulla in entrata e altrettanto in uscita. Questo il mercato a livello economico in serie B, così invece i pronostici dei bookmakers al momento: per quanto riguarda la retrocessione, le formazioni più accreditate ad andare in C sono Carrarese data a 1,33, Cosenza 1,55, Bari 1,85. Curiosando in giro il Cittadella viene dato a 3, Brescia e Catanzaro pronosticate a 5,50, fiducia nel Cesena che per quanto riguarda il ritorno in C viene pronosticato a 7,50. Il Modena, prossimo avversario dei romagnoli è invece a 10. Le squadre con meno possibilità di serie C, e in effetti il loro obiettivo è la A dichiarata, sono la Cremonese la cui retrocessione in terza serie è data a 100 e il Sassuolo a 50.