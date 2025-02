Il Cavalluccio ko contro la Lazio

Lazio 4Cesena 3

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza (28’ st , R. Scuto), Bordon, Bordoni, Milani (14’ st Karsenty), Farcomeni, Nazzaro, Di Tommaso, Serra (28’ st F. Bordon), D’Agostini (41’ st Marinaj), Cuzzarella (14’ st Gelli). All.: Pirozzi.

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (29’ st Abbondanza), Valentini (1’ st Gallea), T. Zamagni, Domeniconi, D. zamagni (41’ st Papa Wade), R. Campedelli, Castorri (15’ st Ghinelli); Giovannini; Tosku (15’ st Perini), Coveri. All.: N. Campedelli.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Reti: 8’ pt D’Agostini su rig., 14’ pt Cuzzarella, 16’ pt D’ Agostini, 38’ pt Coveri, 44’ pt Serra, 16’ st D. Zamagni, 36’ st Coveri su rig..

Note: ammoniti Cuzzarella, R. Bordon, Gelli, R. Campedelli, Manetti, Gallea, Perini, Ghinelli, Papa Wade; angoli 2-3; recupero 2’ e 7’ .

Il Cesena di Nicola Campedelli subisce la seconda sconfitta di fila, e sempre per 4-3. Si conferma ancora una volta la grande confidenza col gol della squadra, confidenza che funziona in positivo ma purtroppo anche in negativo. Questa volta non sono stati i minuti finali a segnare il destino dell’incontro bensì la prima mezz’ora nella quale la Lazio di Pirozzi ha messo a segno tre reti. Al 7’ Valentini mette a terra in area D’ Agostini, l’arbitro non ha dubbi e concede il rigore che il centravanti laziale trasforma. Al 14’ arriva il raddoppio e lo firma Cuzzarella con un bel colpo di testa. Il Cesena accusa il colpo e D’ Agostini ne approfitta al 16’ per mettere a segno la personale doppietta. A questo punto il Cesena inizia a organizzare la reazione che sfocia al 38’ nel bel gol segnato da Coveri, ma prima della fine del tempo la Lazio colpisce di nuovo duro: al 44’ Serra conquista palla e batte Veliaj con un tiro preciso. La ripresa è tutta a colori bianconeri: al 16’ Davide Zamagni trova l’ angolo giusto e riapre la gara. Il Cesena non molla e al 35’ Coveri si procura il rigore che lui steso mette a segno, ma non basta per stappare almeno un punto.