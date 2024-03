Il Cavalluccio scende in campo a fianco dell’Avis. Al Manuzzi gli esami per chi vuole donare il sangue

Il Cavalluccio si schiera a fianco di Avis Cesena per sostenerne l’impegno nel promuovere le donazioni del sangue.

Domani, in occasione della partita Cesena-Gubbio, che inizierà alle 20.30. A partite dalle 17.30 fino al fischio d’inizio del match, saranno posizionate due ambulanze allo stadio: una nella zona della Curva Mare e una nel settore distinti. Ogni unità sarà presidiata da due volontari e personale sanitario, disponibili per fornire informazioni.

Inoltre, per chi vorrà, sarà possibile sottoporsi direttamente a esami di laboratorio, consentendo ai potenziali donatori di verificare la loro idoneità alla donazione.

Infine, ci sarà la possibilità di prenotare un appuntamento per le visite mediche successive, necessarie per completare la procedura richiesta per diventare donatore di sangue.

"Tutte queste pratiche richiedono solo pochi minuti, che possono fare la differenza" considera la società bianconera.

"Sarà l’occasione per fare tutti insieme il tifo per la partita più importante, quella del dono del sangue, grazie al quale tante vite vengono salvate – afferma quindi il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – . Ci auguriamo che tanti tifosi bianconeri si facciano avanti per dimostrare il loro grande cuore".

Il Cesena FC e l’Avis desiderano ringraziare la Croce Rossa Italiana-Comitato di Cesena, per aver messo a disposizione le sue ambulanze attrezzate.