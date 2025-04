Il Cavalluccio sfida il Mantova: obiettivo chiudere in parità con le neopromosse

Con la gara di domani il Cavalluccio esaurisce i match contro le colleghe neopromosse. Bilancio finora dal sapore agrodolce: perfetta parità con la Carrarese, vittoria in casa e sconfitta allo Stadio dei Marmi, male invece con la Juve Stabia, con le vespe vittoriose sia al Manuzzi che al Menti. Con il Mantova, invece, finora c’è in archivio la vittoria dell’andata in Romagna. Il Cavalluccio deve quindi espugnare il Martelli per chiudere in parità il conto con le matricole: sarebbero nel caso 9 i punti fatti sui 18 disponibili.

Statistiche a parte, i bianconeri domani si troveranno di fronte una squadra, quella di Davide Possanzini, che ha necessità assoluta di fare bottino pieno per rimanere a galla nella corsa salvezza. L’ultima sconfitta di Cremona ha ricacciato i virgiliani ai confini con la zona pericolosa e dopo tre giorni il calendario propone lo scontro diretto in quel di Salerno, Mantova che dovrà anche fare i conti con quella che più che un emergenza in difesa assomiglia ad un’ecatombe. Oltre agli squalificati Brignani (ex di turno) e Bani, non sarà disponibile il centrale Redolfi e forfait probabile anche per i due laterali di destra Radaelli e Maggioni tutti per infortunio.

Anche per il Cavalluccio le uniche assenze sono dietro, probabile infatti che come contro il Sassuolo Mignani debba fare a meno di Andrea Ciofi e Simone Pieraccini. Entrambi stanno recuperando, ma vista la vicinanza con il match successivo, solo tre giorni dopo c’è il Palermo al Manuzzi, probabilmente si deciderà di procedere con cautela. Scelte obbligate dietro quindi per il tecnico bianconero che dovrebbe riproporre il trio Piacentini, Prestia, Mangraviti davanti a Klinsmann. Questo a meno che non opti per uno schieramento a quattro sin dal primo minuto che potrebbe essere lo stesso che ha chiuso la gara contro i neroverdi.

Quindi uno tra Prestia e Piacentini in coppia con Mangraviti al centro, a sinistra Celia e a destra Ceesay nel ruolo a lui più congeniale, quello che tra l’altro ricopre in nazionale, rispetto alla sistemazione da quinto di centrocampo. In mediana Francesconi e Saric dovrebbero partire dal primo minuto, se si dovesse riproporre il centrocampo a cinque spazio a uno tra Bastoni, Berti o Calò a completare la linea, con Adamo e Celia come esterni. Soliti dubbi davanti anche se si potrebbe rivedere all’opera la coppia La Gumina-Shpendi, specie se il modulo dovesse essere il 4-4-2. Una coppia che di sicuro non ha brillato nell’ultima uscita ma di fronte c’era una squadra, il Sassuolo, oggettivamente troppo forte e che non ha concesso nessun spiraglio. Ovviamente non mancano le alternative, tenendo il gemello come punto fermo, al suo fianco si potrebbe vedere uno tra Tavsan, Berti o Antonucci.

Andrea Baraghini