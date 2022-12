Il cenone al ristorante non passa mai di moda

di Giacomo Mascellani

A Capodanno sono migliaia le persone che hanno deciso di festeggiare in riviera, dove i ristoranti di Cesenatico propongono menù con piatti della tradizione e anche innovazioni per tutte le tasche, dai 35 euro sino ad oltre 200 euro. Da Giuliano sul porto canale la famiglia Sassi presenta piatti prelibati, dando la possibilità di cenare alla carta in prima serata alle 19.30 e in seconda serata alle 21.30, per soddisfare più pubblici.

La scelta del menù alla carta l’hanno fatta altri locali storici come il Teresina di Stefano Farabegoli ed il Casa Tua di Silvano Albonetti che ha esaurito i posti da due mesi. Al ristorante Capo del Molo dell’Hotel Miramare, la famiglia Vernocchi presenta un ricco menù di pesce, ma anche cotechino e lenticchie dopo la mezzanotte, i dolci, musica dal vivo e giochi a premi, il cui costo è 120 tutto incluso. Il ristorante Attracco propone un menù con ricciola marinata, mazzancolle, filetto di rombo, agnolotti con capasanta e caviale, a 100 euro inclusi vino e bevande, dall’aperitivo ai digestivi. All’Osteria da Beppe il capodanno si festeggia con ricette di pesce fresco, crudo, calamaretti, crostacei e rombo chiodato a 95 euro a persona escluse le bevande. Al Remare di Giacomo Domeniconi e Alessandra Battistini, si cena fra prelibatezze a 130 euro, incluso lo Champagne per il brindisi e i dolci dopo mezzanotte.

Il Maré di Luca Zaccheroni propone a San Silvestro un menù con ostriche, mazzancolle, alici in carrozza, tonno, risotto allo squacquerone e caviale, a 120 euro. All’Osteria del Sole le proposte sono due: un ricco menù di pesce a 78 euro ed un menù di carne a 68 euro, entrambi proposti con caffè, lo spumante per il brindisi di mezzanotte, ma il vino è a parte.

Al ristorante Monnalisa del Grand Hotel Da Vinci la famiglia Batani allestisce un Gran Galà di Capodanno al prezzo di 200 euro bevande escluse, con varie opzioni per i bambini, che possono cenare a 60 euro nella kids room con l’animatrice, oppure a tavola con i genitori al prezzo di 80 euro quelli di età compresa da 2 a 7 anni, mentre i ragazzini dai 7 ai 12 anni festeggiano a 140 euro. Alla Buca (1 stella Michelin), Andrea Bartolini presenta specialità di pesce a 160 euro escluso i vini, mentre Stefano Bartolini all’Osteria Bartolini serve un menù di pesce a 68 euro sempre bevande escluse. Al Ristorantino di Atlantica Bingo Gaming Hall, ci sono due menù, di cui uno offerto dalla direzione ai giocatori nelle sale ed uno nella sala del Ristorantino a 45 euro incluso prosecco e vini. Ad Anita i soci pescatori e lo chef preparano un cenone a 90 euro tutto incluso che spazia dal carpaccio di gambero, seppie con funghi porcini, calamari e filetto di ricciola. Il Cafè degli Artisti a 35 euro propone taglieri di salumi, lasagna al ragù, stinco di maiale con patate arrosto, panettone, incluso vino e bevande, in un ambiente rock con musica live e tante sorprese da parte dei padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci.