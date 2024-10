Il centro culturale Giulio Cesare non si ferma mai

A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio 2025, varie iniziative settimanali. Il lunedì pilates per tutti dalle 8.45 alle 9.45 e il giovedì dalle 8.40 alle 9.40 e dalle 9.45 alle 10.45 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30 posturale; il martedì dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17 ginnastica dolce. Tornei di scala 40 il lunedì e il mercoledì; il giovedì alle 21 torneo di burraco; il venerdì sera si gioca a tombola. Il martedì è una serata, invece, dedicata al campionato a squadre Uisp di biliardino con due formazioni, una in serie B "Ex Bar Christian" e una in serie C "I gladiatori di Cesare".

Dice Terzo Tosi, presidente del centro culturale Auser Giulio Cesare: "Il centro culturale di Gatteo Mare non si è fermato neppure durante l’estate, soprattutto presenziando ogni giovedì sera in piazza della Libertà e nelle feste organizzate sul lungomare Giulio Cesare dove le cosiddette ’cantarelline’ o azdore romagnole, hanno proposto le cantarelle, il tipico dolce povero romagnolo. Il successo è stato grande e le cantarelle hanno incuriosito tanti turisti, soprattutto stranieri e molti, dopo averle assaggiate, hanno chiesto la ricetta alle ’cantarelline’". Info: 0547-87740, email ausergatteomare@gmail.com

e. p.