"Il Centro di accoglienza distrugge il turismo"

Inizia con grande preoccupazione la stagione 2025 a Villamarina. Il problema che sollevano gli operatori turistici della zona è la difficile coabitazione fra il centro dove sono accolte decine di profughi e le necessità delle famiglie che scelgono questa località per trascorrervi le ferie. Ricordiamo che la Prefettura di Forlì-Cesena ha iniziato l’iter oltre due anni fa e, tra la fine di marzo e i primi giorni si aprile 2023, è stato attivato un nuovo Centro di accoglienza straordinaria (Cas), all’interno dell’ex Hotel Gallo d’Oro, un albergo con 26 camere situato in via Euclide. Occorre essere sensibili e utilizzare del tatto, quando si affronta questo argomento, perchè parliamo di ragazzi che conoscono poco la nostra lingua, hanno bisogno di iniziare una nuova vita e per riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro non possono e non devono essere confinati e tantomeno emarginati. Tuttavia ci sono usi e abitudini di certi popoli, che sono diversi dai nostri, quindi, ad esempio, per le persone di una certa etnia, è normale parlare ad alta voce e gesticolare in maniera plateale, anche scambiandosi semplicemente quattro chiacchiere. Questo è un atteggiamento che nella gran parte dei casi non viene compreso dalle famiglie che scelgono Villamarina per godere momenti di relax in spiaggia e nell’hotel. Gli operatori turistici non comprendono e non condividono l’apertura di un Centro di accoglienza nel cuore di una località turistica: "Siamo amareggiati e fortemente danneggiati, perchè da due estati, tutti i fine settimana, dobbiamo chiamare le forze dell’ordine per schiamazzi notturni ed il disturbo alla quiete pubblica, con i clienti che protestano". Fra i più penalizzati c’è il titolare dell’Hotel Victory confinante con il Cas, il quale non riesce più a lavorare con alcune camere, dove i turisti nelle ultime due stagioni di notte non chiudono occhio.

Le proteste sono arrivate in Comune, tuttavia la competenza non è dell’ente locale, certo, il sindaco può dire la sua al prefetto, ma questi deve ottemperare alle direttive impartite dal Governo, come in passato era avvenuto all’ex Hotel Splendid di Ponente, dove erano state sollevate altre proteste, ci sono stati dei seri problemi, ma che alla fine si sono risolti soltanto quando l’albergo ha chiuso e gli immigrati sono andati altrove. Questa era la speranza anche degli albergatori di Villamarina, visto che inizialmente si parlava di un paio di anni di permanenza, ma nei giorni scorsi è arrivata la doccia fredda e si parla di accoglienza dei migranti sino al 2027, gettando nello sconforto gli operatori: "Un’altra estate così ci farebbe piegare le gambe, perchè i clienti si lamentano e alcuni li abbiamo già persi, le istituzioni devono aiutarci".

Giacomo Mascellani