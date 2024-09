Il centro diventa zona rossa. Regolamento contro i bivacchi

Sul contrasto ai balordi che bivaccano e causano degrado in centro, a Cesenatico è stato compiuto un passo importante. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la modifica al regolamento di Polizia urbana con 11 voti favorevoli della maggioranza Pd-Cesenatico Civica e 6 astenuti della minoranza formata da Fratelli d’Italia, Lista Buda e Lega. D’ora in poi Largo Cappuccini, via Baldini, via Saffi nel tratto compreso tra via Mazzini e viale Roma, Largo San Giacomo, piazza Michelangelo e l’area verde di via Crispi, sono considerate zone rosse, dove è possibile applicare il cosiddetto ordine di allontanamento. In questo modo la Polizia locale ha uno strumento importante per tenere ancora di più sotto controllo le aree, per far sì che non si verifichino bivacchi, atti contrari al decoro e turbative dell’ordine pubblico. L’obiettivo è eliminare il degrado, garantire la piena fruibilità delle aree e la sicurezza di residenti e turisti. Gli etilisti e le persone borderline che tanti problemi stanno creando, dovrebbero avere le ore contate, anche perchè il questore in tal senso si è già mosso con dei provvedimenti. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini credono in questo nuovo regolamento: "Abbiamo deciso di integrare il regolamento, inserendo il centro storico nelle zone rosse, per consentire alla Polizia locale di intervenire e allontanare chi causa degrado e disagio, segnalati dai cittadini. Durante l’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, abbiamo condiviso questa misura con la prefettura e la questura, trovando subito collaborazione, anche con l’aiuto del comandante Alessio Rizzo".

g.m.