Il Centro Donna a disposizionedi donne in situazioni di disagio

Il Centro Donna del Comune di Cesenatico mette a disposizione uno sportello di primo ascolto e orientamento, per offrire aiuto alle persone coinvolte in situazioni di grave disagio e maltrattamento, con l’inevitabile presenza e consulenza di due diverse figure professionali: una piscologa ed un legale, entrambe formate per intervenire e dare un supporto.

Per quello che riguarda la consulenza psicologica è a disposizione la dottoressa Federica Pratelli che riceve tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 ed il giovedì dalle 17 alle 20, presso la sede del ’Centro Donna’ situata in via Cesare Battisti 11nella sede della Consulta presieduta da Catia Sasselli (foto), nella zona di Ponente. Per chi non la può raggiungere può recarsi direttamente, c’è anche la possibilità di un consulto online, con una videochiamata su whatsapp, previo appuntamento telefonico chiamando il 339 -4592905.

Per la consulenza legale è invece a disposizione l’avvocato Daniela Casali, che riceve il primo e il terzo mercoledì del mese dalle 17.30 alle 20.30, sempre presso la sede in via Cesare Battisti. Anche per dialogare con l’avvocato c’è la possibilità di effettuare una videochiamata su whatsapp, dopo aver preso appuntamento telefonico al 351 -9261306. L’accesso a questi servizi è libero e gratuito.

Al Centro Donna inoltre non ci sono vincoli di residenza, provenienza, nazionalità, età o situazione socio economica e culturale. Tutte le donne che hanno bisogno di un aiuto possono farlo allo sportello. L’Amministrazione comunale ha attivato questi servizi per sostenere le donne purtroppo spesso vittime di violenze e maltrattamenti fra le mura domestiche.

