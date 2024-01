Il Centro Donna accanto alle vittime: "Tutte insieme contro le violenze"

La porta a metà del corridoio è chiusa. Da fuori non si sentono voci, ma dentro qualcuno parla. Una donna racconta a un’altra donna cose che non avrebbero dovuto succedere e che invece sono successe. Perché è di questo che si discute qui, tra le mura del Centro Donna: come sostenere chi cerca aiuto.

Quattro operatrici della cooperativa sociale LibrAzione, col supporto di una ragazza impegnata nel servizio civile, sono i punti di riferimento per quella parte dell’universo femminile alle prese una fase non semplice della vita. Si parte dalle richieste di assistenza nel percorso lavorativo piuttosto che di integrazione e si va sempre più nel profondo, verso i casi legati a chi si rivolge al centro antiviolenza, appendice integrata all’interno dello stesso comparto e dove, camminando in punta di piedi, si scandaglia un mondo che in questi mesi è purtroppo costantemente d’attualità.

"Nel corso del 2023 – raccontano le operatrici – nel centro antiviolenza abbiamo accolto 106 donne (14 di loro avevano tra i 18 e i 29 anni), 25 delle quali erano state vittime di violenza sessuale. Ma le problematiche sono tante e spesso si sommano. In 96 casi abbiamo riscontrato violenza psicologica, in 54 violenza fisica e in 56 violenza economica. Senza dimenticare le 22 vittime di stalking".

Capita che si parta da un’allusione, una critica subdola. Magari non ci si fa caso, ma l’allarme sta già suonando. Poi si arriva alle offese, al controllo delle finanze, ai divieti di uscire, di indossare un vestito. La possessione non ha nulla a che fare con l’affetto. "La parte più difficile è all’inizio - proseguono dal centro donna – quando la vittima fatica anche a capire cosa le sta succedendo. E’ qui che il dialogo e il confronto sono particolarmente delicati. E importanti". Così si arriva alla figura dell’uomo. Che chiudere il discorso dicendo che i responsabili sono loro, a prescindere, in quanto genere maschile, significa peggiorare le cose. Per le donne, prima di tutto. Perché il sorriso di un uomo, di un babbo, di un fratello, di un marito o di un figlio, può davvero fare la differenza. Soprattutto nei momenti più bui. "E’ di questo che si sente il bisogno. Del confronto con l’universo maschile. Sono le donne stesse a chiederlo, con forza. E quando capita che a un incontro come quelli che organizziamo ciclicamente intervenga un uomo (ipotesi che purtroppo si verifica di rado), l’emozione è forte e cresce come la voglia di condividere i propri pensieri. Serve lavorare su questo, per evitare che dopo i primi cinque minuti di conversazione tra gruppi di amici, qualche ragazzo cerchi di cambiare argomento allentandosi da un tema che ritiene troppo ‘pesante’. Non lo è. Non è troppo pesante, è troppo importante".

Il punto di partenza è l’ambiente scolastico, dove tra Euclide e Manzoni ci sarebbero i tempi, i modi e gli spazi per parlare anche d’altro, in maniera seria e costruttiva. E’ da qui che la violenza deve essere messa al bando. Tra uomini e donne, ma anche in generale. Perché ogni vita è ugualmente importante, ogni grido d’aiuto merita di essere ascoltato.

"Il lieto fine? Non è mai né semplice, né scontato. Perché i tempi sono lunghi, i passi da fare (a partire da quelli giuridici) tanti. Però arriva. Ed è per questo che vale sempre la pena battersi". Il centro donna, compresa una sua succursale a Sarsina, è aperto 24 ore a settimana, su appuntamento. Chiunque voglia, può contattare gli uffici allo 0547-355742.