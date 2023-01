Il Centro per le famiglie propone incontri gratuiti per neogenitori

Riprendono le attività del Centro per le famiglie con incontri gratuiti per accompagnare i genitori dopo la nascita dei loro figli e per i loro primi mille giorni di vita. Stasera alle 20.30 l’appuntamento ’Disostruzione pediatrica’ con i volontari della Croce Rossa che mostrano come prevenire i pericoli e far fronte alle urgenze pediatriche, in particolare le manovre di disostruzione del lattante e del bambino. Atteso anche l’incontro di sabato alle 10,30 sui pannolini lavabili con Nicole Triboli. Prenotazione necessaria. Info e iscrizioni al 0547 333611 oppure a [email protected]