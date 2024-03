Il Centro Sportivo Italiano applaude i suoi talenti

Si è tenuta domenica 3 marzo 2024 al PalaSgr di Santarcangelo la trentaquattresima gara provinciale di ginnastica artistica del Csi Cesena. Il palazzetto ha ospitato 170 atleti, divisi in due turni di gara. A giudicarli c’erano i giudici Diego Cucchi e Renzo Mancini (Percorso Cat. Pulcine, Maschi e Asilo, e Volteggio e Minitrampolino Categorie A, B, C, e D), Rossi Alice (Corpo Libero Cat.Asilo, A, B,C e D) e Alice Martini (Trave Cat. A, B, C, e D).

Per l’ottavo anno consecutivo a trionfare è stata la squadra di Santarcangelo, seguita da Poggio Torriana al secondo posto e Bellaria terza classificata. La classifica individuale vede salire sul podio per la categoria Pulcine (Classe 2020): Ludovica Paganelli (Santarcangelo), Anita Gallazzi (Santarcangelo) e Sofia Rinaldi (Bellaria); per la categoria maschile Gabriel Benedettini e Leonardo Cinzi. A seguire la categoria ’Asilo’ con Raven Bonesso (Santarcangelo), Sofia D’amico (Bellaria) e Agnese Bartolucci (Santarcangelo).

Per la categoria ’A’ (prima e seconda elementare): Eva Miniello (Santarcangelo), Amy Fiori (Bellaria), Maya Ghinelli (Santarcangelo).

Nella seconda parte di gara, riservata alle atlete più grandi, hanno conquistato le prime tre posizioni per la categoria ’B’ (terza, quarta e quinta elementare): Giada Alessi (Poggio Torriana), Carlotta Mancini (Santarcangelo) e Gioia Balzani (Poggio Torriana); per la categoria ’C’ (Medie): Rebecca Valente (Santarcangelo), Martina Succi (Santarcangelo) e Matilde Mosconi (Santarcangelo). Ultima categoria delle ragazze delle superiori ’D’: Lisa Contucci (Poggio Torriana), Maria Fontana (Santarcangelo)e Matilde Rossi (Santarcangelo).

E’ stato consegnato un riconoscimento speciale alla ginnasta che ha conseguito il punteggio più alto nella trave, Giada Alessi (Poggio Torriana), per la categoria ’B’.

Applausi pure per le allieve con il punteggio migliore nel corpo libero: Rebecca Valente (Santarcangelo) categoria ’C’ e Lisa Contucci (Poggio Torriana) categoria ’D’.